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Kuş gözlemi eğitim etkinliği

Kuş gözlemi eğitim etkinliği
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Her Daim Dostlar, Yenişehir sulak alanında, Cumartesi günü 07.00-08.00 saatleri arasında kuş gözlemi eğitim etkinliği düzenleyecek. 
Deneyimli kuş gözlemcileri Asuman Korukoğlu ve Halil Hakan Ertuğ önderliğinde düzenlenecek etkinlik, kuşlar ve doğaya olan sevginin artması ve farkındalık yaratılması amacı taşıyor. 
Her Daim Dostlar Başkanı Yusuf Yüksek Şentuğ, tüm doğasever yurttaşları etkinliğe katılmaya çağırdı. 

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