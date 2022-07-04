Kutlu Adalı, 26'ıncı ölüm yıl dönümünde Çarşamba günü kabri başında anılacak

Uğradığı silahlı saldırı sonucu 6 Temmuz 1996'da katledilen Yenidüzen gazetesi yazarı- araştırmacı Kutlu Adalı, 26'ıncı ölüm yıl dönümünde kabri başında anılacak.

Yenidüzen gazetesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kutlu Adalı Vakfı ve Yenidüzen gazetesi tarafından düzenlenecek anma töreni, 6 Temmuz Çarşamba sabahı, 09.30’da Adalı'nın Lefkoşa Mezarlığı'ndaki kabri başında yapılacak.

Açıklamada, “6 Temmuz 1996’da geceleyin evinin önünde kurşunlanarak öldürülen Adalı’yı öldüren katillerle ilgili hiçbir zaman etkili bir soruşturma yapılmamış, Meclis’te Kutlu Adalı cinayetini ve bu cinayetin Türkiye’deki Susurluk skandalıyla bağlantılarını araştırmak üzere kurulan araştırma komiteleri de, polisin sivil makamlara bağlı olmayışı ve bu nedenle etkili işbirliği yapmayışı nedeniyle herhangi bir sonuca ulaşamamıştı. Kutlu Adalı’nın eşi İlkay Adalı, Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili olarak Türkiye’ye karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde dava açmış ve bu davayı kazanmıştı. Ancak bu dava dahi, bu ‘faili meçhul’ cinayetin aydınlatılması için yeterli olmadı. Kutlu Adalı öldürülmeden önce, Sivil Savunma Teşkilatı’ndan bazı görevlilerin karıştığı St. Barnabas baskını hakkında yazılar yazmış ve çeşitli ölüm tehditleri almıştı. Geçtiğimiz yıl da bazı çevreler cinayetle ilgili itiraflarda bulunmuş, kimi isimlere dair bilgileri kamuoyuna açıklamıştı. Bu itirafların ardından geçtiğimiz yıl cinayet soruşturmasının ileriye taşınması için eylemler yapılmış, Polis Genel Müdürlüğü göreve davet edilmişti. Yeninden gündeme gelen cinayet soruşturması meclis gündemine de getirilmişti” ifadeleri yer aldı.