Basın Emekçileri Sendikası’nın her yıl geleneksel olarak verdiği “Kutlu Adalı Basın Ödülleri” bu yıl da sahiplerini buluyor.

Lefkoşa Büyük Han’da 6 Temmuz Pazartesi saat 20.30’da düzenlenecek törenle 19’uncu Kutlu Adalı Basın Ödülleri sahiplerine verilecek.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, 19’uncu Kutlu Adalı Basın Ödülleri’ni almaya hak kazananlar şöyle:

Kutlu Adalı Onur Ödülü: İsmail Kemal

Basın-Sen Özel Ödülü: Serhat İncirli

Hakan Çakmak Özel Ödülü: Senih Çavuşoğlu

Yeni Medya Ödülü: Haber Kıbrıs

Genç Basın Çalışanı Ödülü: Meyil Avcan

En İyi Haber Ödülü: Dila Şimşek (İzinsiz Kayıtsız Yatılı Din Kursu)

Yılın Videolu Haberi: Ertuğrul Senova (Geri dönmemek şartıyla Güney’e geçtiler)

Basın Emekçisi Ödülü: Afet İlban, Emine Uysal, İsmet Oyal, Onur Evrensel

Mesleğe Emek Verenler Ödülü: Fatma Tahsin Keleş, Erten Kasımoğlu, Fatma Oya Kişmir, Rasıh Reşat.