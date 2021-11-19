Kutlu Adalı Basın ödülleri sahiplerini bulacak

Basın Emekçileri Sendikası’nın (Basın-Sen) “Kutlu Adalı Basın Ödülleri” yarın sahiplerine verilecek.
Pandemi koşulları dikkate alınarak, Merkez Lefkoşa’da saat 14.00’te düzenlenecek ödül töreninde ödül almaya hak kazanan isimler ve kurumlar şöyle:
“Kutlu Adalı Onur Ödülü: Hasan Esendağlı (Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı); Basın-Sen Özel Ödülü Sami Özuslu (Gazeteci-Sim TV); Hakan Çakmak Özel Ödülü Serkan Soyalan (Gazeteci-Şair-Sim TV); Yeni Medya Ödülü Gündem Kıbrıs; Genç Basın Çalışanı Ödülü Mustafa Baflı (Gazeteci-Kıbrıs Postası), Bahar Sancar (Gazeteci-Gündem Kıbrıs); En İyi Haber Ödülü Pınar Barut (Özgür Gazete) (İşte Müdahalenin Fotoğrafları); Yılın Podcastı Damla Dabis (Hangi İnsan Hakları - GazeddaKıbrıs); Yılın TV Yayıncısı Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs; Basın Emekçisi Ödülü Damla Soyalp (Gazeteci-BRT), Muazzez Gazihan (TV Programcısı-Kıbrıs Genç TV, Zaicenco Veaceslav(Kameraman- Kıbrıs Genç TV) Süleyman Önal (Gazeteci-TAK), Canan Onurer (Gazeteci-Kıbrıs Postası); Mesleğe Emek Verenler Hüseyin Yalyalı (Gazeteci-Emekli), Hüseyin Kamalı (Kameraman-PIK), Neşe Ergüçlü (Gazeteci-BRT), Senem Gök (Gazeteci-Kıbrıs), Tuğçe Ülkü Aydın (Gazeteci-TAK); Spor Basın Ödülü Hüseyin Özbarışçı (Yenidüzen); Spor Basınına Hizmet Ödülü Mustafa Evliya”.