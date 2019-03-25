Kütüphane Haftası bugün başlıyor…

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, 25 – 31 Mart arasında ülke genelinde düzenleyeceği çeşitli etkinliklerle 55. Kütüphane Haftası’nı kutlayacak.

55. Kütüphane Haftası bugün Lefkoşa AKM’de saat 10.00’da Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in katılacağı açılış seremonisiyle başlayacak.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, yıl boyunca Milli Kütüphane’den en fazla yararlanan çocuk ve yetişkin okuyuculara hediye ve teşekkür belgelerinin verileceği açılış etkinliğinin ardından “Sosyal Medya ve Kitap Okuma Alışkanlığı” konulu söyleşi gerçekleşecek.

Hafta boyunca Milli Kütüphane’de ve tüm halk kütüphanelerinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Bu çerçevede Lefkoşa’da Milli Kütüphane’de ve Kültür Dairesi bünyesindeki Girne, Güzelyurt, Gazimağusa, İskele, Akdoğan, Mehmetçik, Değirmenlik ve Yenierenköy Halk Kütüphanelerinde etkinlikler düzenlenecek.

Haftanın ilk etkinlikleri bugün Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi, Girne, Güzelyurt ve İskele Halk Kütüphanelerinde saat 10.00’da başlayacak.

Güzelyurt Halk Kütüphanesi’nde sahne sanatları alanında uzman Suzan Polat’ın, masal anlatımı etkinliği, Girne Halk Kütüphanesi’nde “Şiirine Resim Çiz” konulu ayraç yarışması ödül töreni, İskele Halk Kütüphanesi’nde “İlkokullara Yönelik Dikkat Geliştirici Oyunlar” etkinliği gerçekleştirilecek.