Kütüphane Haftası sürüyor…Bugün saat 10.00’da, Güzelyurt Halk Kütüphanesi’nde, Mehmet Ekin Vaiz ile “Sosyal Medya ve Okuma Alışkanlığı” konulu söyleşi, Gazimağusa Halk Kütüphanesi’nde Suzan Polat’ın masal anlatımı, İskele Halk Kütüphanesi’nin “Ana sınıflara Yönelik Dikkat Geliştirici Oyunlar” ve Akdoğan Halk Kütüphanesi’nde Esra Tülek’in kukla gösterisi yer alacak.

55. Kütüphane Haftası etkinlikleri çerçevesinde DAÜ’de ise bugün saat 11.00’de 2018 yılında kütüphaneden en fazla kitap ödünç alan ilk üç öğrenciye DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam tarafından ödül takdim edilecek.

Öte yandan Özal Oral Kütüphanesi Bahçesi’nde 11.30-12.00 saatleri arasında kitap okuma etkinliği düzenlenecek. Türk Kütüphaneciler Derneği’nin organizasyonu ile bu yıl 8’incisi gerçekleştirilecek olan okuma etkinliği “Okumak Değiştirir” sloganı ile Türkiye ve KKTC’de aynı gün ve saatte 30 dakika süre ile yapılacak. Söz konusu etkinliğe Yeniboğaziçi İlkokulu öğrencileri de katılacak.

14.30-16.30 saatleri arasında DAÜ İdari ve Teknik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naciye Doratlı moderatörlüğünde “KKTC’de Yayıncılık” konulu panel gerçekleştirilecek. Söz konusu panelde DAÜ Yayınevi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Vugar Sultanzade, Khora Yayınevi Direktörü Mustafa Keleşzade, Rüstem Kitabevi Kültür ve Sanat Danışmanı Halil Duranay, Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Şevki Barutçu sunum yapacak