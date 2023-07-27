Kütüphanelerde Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri...

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin, kütüphaneleri uğrak yeri haline getirme hedefiyle geçtiğimiz yıl Haziran ayında başlattığı Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri tüm kütüphanelerde devam ediyor.

Kültür Dairesi çatısı altında faaliyet gösteren, Lefkoşa’daki Milli Kütüphane ile Girne, Güzelyurt, Gazimağusa, İskele, Akdoğan, Mehmetçik ve Değirmenlik Halk Kütüphanelerinde, 27 Temmuz 2023 Perşembe günü gerçekleştirilen Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri renkli görüntülere sahne oldu.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, etkinlik kapsamında Lefkoşa’daki Milli Kütüphane’nin konuğu Araştırmacı Yazar Sevil Emirzade, Girne Halk Kütüphanesi’nin konuğu Eğitim Bilimci Yazar Salih Sarpten, Gazimağusa Halk Kütüphanesi’nin konuğu Sanatçılar Ali Özdağ ile Nejla Egemen, Akdoğan Halk Kütüphanesi’nin konuğu Yaşam Koçu Gül Naimoğlu ve Değirmenlik Halk Kütüphanesi ve Kültür Evi’nin konuğu da Yazar Akile Ruh oldu. Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri çerçevesinde bugün Güzelyurt Halk Kütüphanesi’nde kitap tartışma etkinliği gerçekleştirilirken İskele ile Mehmetçik Halk Kütüphanelerinde ise Kıbrıs Türk Çocuk Oyunları etkinlikleri yer aldı.

-Sohbetler 10 Ağustos'ta devam edecek

Yaz ayları boyunca Kültür Dairesi bünyesindeki tüm kütüphanelerde farklı konu ve konuklarla 15 günde bir sürdürülecek olan Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri etkinliği 10 Ağustos Perşembe günü devam edecek.

Etkinlik konukları ve saatleri ile ilgili detaylı bilgiler Kültür Dairesi ile Halk Kütüphanelerinin sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor.