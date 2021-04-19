Meteoroloji Dairesi’nin 20 – 26 Nisan arasını kapsayan hava tahmin raporuna göre, yarın ve Çarşamba günü kuvvetli rüzgar bekleniyor. Bugün iç kesimlerde 33-34 derecelere çıkan sıcaklıklar, 5-6 derece düşecek.
Yarından başlayarak 3 gün boyunca, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 26 - 29 derece, daha sonra ise 30 - 33 derece dolaylarında seyredecek.
Bölge genellikle alçak basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Havanın yarın çok bulutlu zamanla parçalı ve az bulutlu; haftanın diğer günleri ise genelde az bulutlu olması bekleniyor.