Kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin 18 – 24 Mart tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre yarın sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Rapora göre hava cuma ve hafta sonu boyunca az bulutlu olacak. Pazartesi havanın parçalı çok bulutlu zamanla yağmurlu; salı parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; çarşamba ise parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu olması bekleniyor.



Bu sürede bölge genellikle alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 18 - 21 derece, pazar günü 22 - 25 derede dolaylarında seyredecek.Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, yarın kuvvetli yer yer fırtınamsı esecek.