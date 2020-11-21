Kuvvetli yağışlar etkili olacak

Meteoroloji Dairesi’nin şiddetli yağış uyarısı ise devam ediyor. Meteoroloji Dairesi, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli olacağını duyurarak, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları ve yetkilileri uyardı. Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre, hava bugün parçalı çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, yarın parçalı bulutlu öğleye kadar doğu kesimler yer yer sağanak yağmurlu, Cuma gününe kadar olan süre de parçalı bulutlu olacak. Öte yandan Güney Kıbrıs’ta ise sarı alarm verildi. Sağanak yağış Güney Kıbrıs’ın özellikle doğu bölgelerinde etkili oldu.