Kuyuya düşen oğlak kurtarıldı

Kuyuya düşen oğlak kurtarıldı
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Karşıyaka’da  dağlık arazide bulunan12 metre derinlikteki kuyuya düşen oğlak, İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye  göre, saat 12.00 sıralarında, Karşıyaka'da Mehmet Dereli'ye ait bir oğlak, dağlık arazi içerisinde bulunan  etrafı otlarla kaplı 12 metre derinliğindeki kuyuya düştü. 
Oğlak, İtfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu  kuyudan sağ salim çıkarılarak, sahibine teslim edildi.

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