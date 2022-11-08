Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği, Türk Devletleri Banka Birlikleri Konseyi İşbirliği Anlaşması imza töreninde yer aldı

Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği (KKBB), Türk Devletleri Banka Birlikleri Konseyi’nin kurulmasına yönelik yapılan İşbirliği Anlaşması imza töreninde gözlemci olarak yer aldı.

Birlik’ten yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da gerçekleşen imza törenine Türkiye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, diğer yetkililer ve Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkelerdeki banka birliklerinin başkanları katıldı.Törende yapılan konuşmalarda, Türkmenistan ve imza töreninde gözlemci olarak bulunan Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği ve Macaristan’ın da en kısa sürede tam üye olmalarının beklendiği ifade edildi.

Kuruluş Anlaşması’nın ardından, Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği’nin de gözlemci olarak katıldığı ilk Konsey toplantısında Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, Başkan Vekilliği’ne ise Azerbaycan Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Zakir Nuriyev seçildi.

Konsey üyelerine teşekkür eden Başkan Çakar, üye ülkelerle işbirliklerinin daha da geliştirilmesi konusunda her türlü çabayı göstereceklerini belirtti.

Törende ayrıca; bir sonraki toplantının Azerbaycan veya Özbekistan’da yapılmasına, muhabir ilişkilerinin geliştirilmesi, teknoloji ve ödemeler sistemleri konularında çalışmaların detaylandırılmasına karar verildi.

- KKBB Başkanı Önal: “Kuzey Kıbrıs’ta faaliyet gösteren bankalar için önemli bir işbirliği penceresinin açılacak”

Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, tarihi bir törene katılmış olmaktan ve farklı ülkelerde faaliyet gösteren 170’in üzerinde bankayı temsil eden Bankalar Birliklerinin oluşturduğu Konsey’in bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.

Önal, Kuzey Kıbrıs’ta faaliyet gösteren bankalar için önemli bir işbirliği penceresinin açılacağını, uluslararası finansal sistemin parçası olabilmek için böylesi oluşumların faydasının büyük olduğunu vurguladı ve hayırlı olsun dileklerini ifade etti.

- Türk Devletleri Banka Birlikleri Konseyi

Açıklamada, Türk Devletleri Banka Birlikleri Konseyi hakkında şu bilgiler aktarıldı:

“Türk Devletleri Banka Birlikleri Konseyi, üyelerinin özgür irade ve eşit haklar prensiplerine uygun, üyelerini ortak öncelikler temelinde bir araya getiren, ticari amacı olmayan bir sivil toplum kuruluşu olarak kuruldu.

Konseyin faaliyetleri üye devletlerin yasal düzenlemelerine, uluslararası sözleşmelere ve tüzüğe uygun olarak gerçekleştirilecek. Konsey, banka birlikleri arasındaki işbirliğini geliştirmek, bankacıların ve iş insanlarının taleplerini doğru değerlendirerek, bankacılık sektörünün geliştirilmesi, reel sektöre ve ülke ekonomilerine pozitif çıktılar üretmesi, sektöre ilişkin konu ve çözümler istişare edilerek tecrübelerin paylaşılması amacıyla faaliyet gösterecek. Ayrıca dijital bankacılığın geliştirilmesi, suç gelirleriyle mücadele ve uyum, iklim ve çevre riskleriyle mücadele ile ödeme ekosistemlerinin yaygınlaştırılması konularında iş birlikleri yapacak.

Türk Devletleri Teşkilatı Banka Birlikleri Konseyi, bankacılık sektörünün geliştirilmesi, reel sektöre ve ülke ekonomilerine pozitif çıktılar üretmesi için sektöre ilişkin konu ve çözümlerin istişare edilerek tecrübelerin paylaşılacağı, ortak platformlar, zirveler, forumlar, konferanslar düzenleyerek bankacılık verilerini, düzenlemelerini ve iyi uygulamaların paylaşılacağı bir platform olarak işlev görecek. Ayrıca, dijital bankacılığın geliştirilmesinde, suç gelirleri ile mücadele ve uyum alanında, iklim ve çevre riskleri ile mücadelede, ödeme eko sistemlerinin yaygınlaştırılması konularında iş birliği yapılacak.”