Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu Kaplıca köyünde diyabet taraması yaptı

Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu Diyabet Komitesi tarafından organize edilen ve Federasyona üye Lions Kulüplerinin katkıları ile gerçekleştirilen diyabet taraması Kaplıca köyünde yapıldı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Federasyon Başkanı Ln. Duygu Adahan Kuran'ın da bulunduğu Diyabet taraması Kaplıca halkının yoğun katılımı ile gerçekleşti.

Gerçekleşen Diyabet etkinliğinde önce Federasyon Onur Kurulu Üyesi Ln. Dr Hüseyin Cenkler, diyabet hastalığı, insan hayatı için taşıdığı riskler, diyabetten korunma yöntemleri ve diyabet hastalarının dikkate alması gereken konularla ilgili bir sunum yaptı.

Daha sonra katılan köy halkının kan şekeri, açlık ve tokluk ölçümleri yapıldı. Ölçümler sonucunda kan şekeri değerleri standartlar dışında olan hastalara gereken uyarılar yapıldı.