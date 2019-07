“Kuzey Kıbrıs Turizm İşbirliği Toplantısı” ve resepsiyonu İstanbul’da gerçekleştirildi

Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanıtım etkinliği kapsamında, “Kuzey Kıbrıs Turizm İşbirliği Toplantısı” ve resepsiyonu, Başbakan Ersin Tatar ve çok sayıda davetlinin katılımıyla, İstanbul’da gerçekleştirildi.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’in başkanlığında gerçekleştirilen, Kuzey Kıbrıs Turizm İşbirliği Toplantısı, çok sayıda turizm sektör temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

“İstanbul ve KKTC’den önemli tur operatörleri ve otel yetkilileri ve turizm sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen ve yaklaşık 2 saat süren toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, uzun bir aradan sonra turizmcilerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, turizmcilerin sorunlarını dinlemek istediğini belirtti.

KKTC turizminin sorunlarını, turizm sektörünün yaşadığı sıkıntıları ve ülke turizminin 2019 yılında neden geriye düştüğünü irdelemek amacıyla bu toplantıyı düzenlediklerini belirten Üstel, bu düşüşü 2020 yılına yansıtmamak için tedbirler almak için girişim başlattıklarını söyledi.

“Herkes eteğinde ne var ne yok dökmesini istiyorum” diye konuşan Bakan Üstel, toplantı için her şeyi konuşmaya yetecek süre olduğunu, bu süre içerisinde, toplantıya katılan turizm sektör temsilcilerinden, karşılaştıkları sorunları ve bu sorunların giderilebilmesi için görüş ve önerilerini dinlemek istediklerini kaydetti.

Turizmin ülke için vazgeçilmez bir sektör olduğunun altını çizen Bakan Üstel, bütçenin cari açığını kapatan sektörün eğitim ile turizm olduğuna işaret ederek, “UBP hükümetleri turizme büyük önem vermektedir. Bunun en bariz göstergesi, Başbakan Ersin Tatar’ın da toplantıya katılacak olmasıdır” dedi.

Bakan Üstel, turizmcilerin arasında bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, turizmdeki sorunları bire bir yaşayan turizmcilerden dinleyerek, turizm adına 2019 yılındaki kayıpların giderilmesi ve 2020 yılının turizm ve ülke adına iyi bir yıl olması için çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’in açılış konuşmasının ardından, toplantıya geçildi.

Yaklaşık 2 saat süren toplantıda Bakan Üstel, sektör temsilcilerinin karşılaştıkları sorunları, görüş ve önerilerini tek tek dinledi, cevap verdi.

Çok sayıda turizm sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen ve KKTC’nin turizm sektöründe yaşanan sorunların konuşulduğu toplantının ardından, Başbakan Ersin Tatar’ın ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirilen resepsiyona geçildi.

TATAR: “45 YILDA BİRÇOK SEKTÖR OLUŞTU”

Başbakan Ersin Tatar’ın himayelerinde, Turizm ve Çevre Bakanlığı organizasyonunda, İstanbul’da gerçekleştirilen, Turizm İşbirliği Toplantısı resepsiyonu, çok sayıda sektör temsilcisinin ve iş insanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Başbakan Ersin Tatar, resepsiyonda yaptığı konuşmasında, İstanbul medyasında 10 yıl kadar görev aldığını hatırlatarak, KKTC'nin Başbakanı olarak İstanbul'da olmaktan son derece mutlu olduğunu söyledi.

KKTC'nin büyük bir gelişme içerisinde olduğuna vurgu yapan Tatar, "Burada bu mesajı veriyorum. 45 yılda KKTC'de birçok sektör oluştu. Sıkıntılarımız olabilir, Türkiye'nin de Kıbrıs'tan dolayı sıkıntıları olabilir. Ama 20 Temmuz'un 45. yılında da ifade ettim. Çok zahmetli ve sıkıntılı günler geçirdik. Hep birlikte çalıştık. Çünkü biz Türkiye'ye güvendik, Türkiye de bize güvendi. Nihayetinde 45 yıl sonra Akdeniz'de bir devlet. Doğu Akdeniz'de ulusumuzun Türk milletinin geleceği bakımından çok önemli bir pozisyon yakaladık." diye konuştu.

Tatar, Akdeniz'deki gelişmelere dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ecevit'in ve Erbakan'ın mekanı cennet olsun. Talimatı verdiler ve Mehmetçik Ada'ya geldi. Kıbrıs'a barışı getirdi. Kıbrıs'taki soydaşlarının mal ve can güvenliğini korumak için geldiler. 45 yılın sonunda bakıyoruz ki KKTC, Türkiye'nin güvenliği için de fevkalade önemli bir devlet olarak ortaya çıkmıştır. Tarih bunu asla silemez. Onun için buradan Kıbrıs'a gelip mesaj veren Yunanistan'ın Başbakanına sesleniyorum. Türk ulusu arkamızdadır. İstediğiniz kadar konuşun. Kıbrıs'ta iki halk var. Türk halkının uluslararası anlaşmalardan doğan haklarını kimse alamaz. KKTC'nin başbakanı olarak söylüyorum."

Osmanlı'nın Kıbrıs fethinde 70 bin şehit verdiğini belirten Tatar, tarih boyunca Ada'da Türk varlığının karşılaştığı sıkıntıları anlattı. Tatar, Türkiye'nin ve KKTC'nin Doğu Akdeniz'de son derece güçlü bir pozisyon yakaladığını ifade ederek, "Çok zahmetler çektik. Ekonomik yapıyı daha da güçlendirmek zorundayız. Anadolu'dan getirilen suyun verdiği nimetle tarımda yakalanan başarıyla KKTC devleti kendi insanına refah ve esenlik vermeye devam edecektir. Rekabet var. Komşularla mukayeseler var. Halkımızın esenliğini ve refahını artırmak için daha fazla üretmemiz lazım. Yine bu noktada ana vatandan çok şeyler bekliyoruz. Daha fazla turist ve öğrenci bekliyoruz." dedi.

ÜSTEL: “HÜKÜMET OLARAK TURİZME ÖNEM VERİYORUZ”

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, İstanbul’da düzenlenen turizm işbirliği toplantısı resepsiyonunda yaptığı konuşmasında, resepsiyon öncesinde gerçekleştirilen ve çok sayıda sektör temsilcisinin katıldığı toplantı ile ilgili bilgi verdi.

“Bugün yaptığımız resepsiyondan önce KKTC’yi pazarlayan tur operatörleriyle yaklaşık 2 saat toplantı yaptık. Bütün konuları irdeledik. Sonrada Başbakanımız himayelerinde yaptığımız bu güzel resepsiyona katıldığınız için ben bir kez daha şahsım bakanlığım ve ülkem adına teşekkür ederim” dedi.

Bakan Üstel Konuşmasında şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk’ü yıllardır, Ada’da Türk varlığını devam ettirmek için verdiği varoluş mücadelesinde, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin, her şart ve koşulda, Kıbrıs Türk halkı için esirgemeden ortaya koyduğu her türlü yardım ve desteği sayesinde, başarılı olmuştur...

Var olmak, insanca yaşamak ve Ada’daki haklı davamızı taçlandırmak adına, dünyadan tecrit olmak pahasına kurduğumuz Cumhuriyet’in en büyük teminatı, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin bu destekleridir.

Yarım Yüzyıldır devam eden Kıbrıs müzakerelerinin bir sonuca ulaşmamasının tek nedeni, Kıbrıs Rumlarının adanın tek sahibi olarak kendilerini görmeleri, Kıbrıs Türklerini ise siyasi eşit olarak değil de azınlık olarak görmelerindendir.

Bugün burada biraraya gelme nedenimiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin atar damarı turizmin gelişmesi, önündeki engellerin tespiti ve birlikte neler yapabileceğimizi belirlemektir.

Ada ülkesi olmamızdan kaynaklı olarak, ülkeye ulaşım sadece hava ve deniz yoluyla gerçekleşmektedir.

Gerek dövizdeki artış gerekse de Rum lobisinin ciddi uğraş, baskı ve karalama politikalarına bağlı olarak, özellikle uçak bilet fiyatlarındaki pahalılık, ülke turizmini ve bu çerçevede ülke ekonomisini olumsuz yönde etkilemektedir.

Ülkemize sefer yapan uçak şirket sayısının azalmasına ve buna bağlı olarak rekabetin ortadan kalkmasına neden olmuş. Dövizdeki yükseliş de bu olumsuz duruma eklenince, uçak bilet fiyatlarının artması kaçınılmaz olmuştır.

KKTC’ye en çok sefer Anavatan Türkiye’den gerçekleştirilmektedir. İki ülke arasındaki alan vergilerinin yüksek olması da bilet fiyatlarını artıran etkenler arasında yer almaktadır.

Bilet fiyatlarının artmasından, ülkeyi ziyaret edecek olan turistlerin yanısıra KKTC’nin bir diğer lokomotif sektörü olan yüksek eğitim sektörü de uçak biletlerindeki yüksek fiyat tarifesinden olumsuz yönde etkilenmektedir.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Ersin Tatar’ın Başbakanlığı’nda kurulan yeni hükümetin Turizm ve Çevre Bakanlığı görevine geldiğim ilk günden itibaren, ülke turizminin önündeki engelleri, sorunları ve bu sorunların nasıl aşılabileceği üzerinde çalışıyoruz.

Özellikle hava ulaşımındaki, uçak bilet fiyatlarının ucuzlatılması adına, Bakanlık olarak tespit ettiğimiz tedbirler çerçevesinde, iki devlet arasında alan vergilerinin kaldırılması halinde, uçak bilet fiyatlarında 260 TL’lik bir ucuzlama sağlanabileceği öngörülmektedir.

Yakında hizmete girecek olan yeni havalimanı ile daha fazla yolcu kapasitesi yanında geniş gövdeli yolcu uçaklarının inişine imkan sağlayacak bir havalimanına kavuşacağız. Bu da hava yolu ulaşımında büyük bir rahatlama ve beraberinde ucuzlama da getirecektir inancındayız.

Geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiğimiz Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı, sevgili mevkidaşım, sayın Mehmet Ersoy ile bir araya geldim ve bu görüşmede sektörün önündeki engelleri ve bu engelleri nasıl ortadan kaldırıp, sektörün önünü açacağımızı görüştük.

Her zaman olduğu gibi, değerli katkılarını yanımızda hissettik...

Dün de, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Sayın Bilal Ekşi, THY teknik müdürleri ve Anadolu Jet yetkilileri ile de bir araya gelerek, ülke turizmini olumsuz yönde etkileyen uçak bilet fiyatlarının ucuzlatılması için neler yapılması gerektiği konusunda, yaklaşık olarak 2 saatlik bir toplantı gerçekleştirdik.

Kendisine bazı öneriler sunduk.

Bilet fiyatlarının artmasına etken kalemlerden bir tanesi olan alan vergilerinin, karşılıklı olarak kaldırılması yönündeki görüşlerimizi ilettik.

ERCAN – HATAY SEFERLERİ 8 AĞUSTOS’TA BAŞLIYOR...

Ülkemize daha fazla turistin gelebilmesine olanak sağlayacak, Anadolu Jet’in ülkemize var olan İstanbul, İzmir, Ankara, Gaziantep destinasyonlarındaki seferlerinin arttırılması yanında yeni destinasyonların yaratılmasını talep ettik. Karadeniz – Hatay seferlerinin başlatılması için ısrar ettik. Bu ısrarımız üzerine 8 Ağustos tarihinden itibaren, Ercan - Hatay direk seferlerinin başlayabileceği söyledi.

Ülkemiz çok sayıda Karadeniz kökenli vatandaşlarımıza da evsahipliği yapmaktadır. Bu vatandaşlarımızın doğup büyüdükleri yere direk uçuşla gitmeleri ve Karadeniz’de yaşayan ailelerinin KKTC’ye kolaylıkla gelmeleri için sefer konulması yönünde ısrarcı olduk.

Ercan – Trabzon seferlerinin gerçekleştirilmesinin yeterli uçak olmamasından dolayı şu an mümkün olmadığı, ancak yakın bir gelecekte başlatılmasının mümkün olacağı cevabını aldık.

Biliyorsunuz, dünyada medeniyetler şehri olarak anılan Hatay, bugün yabancı turistlerin en çok ziyaret ettikleri uğrak noktalarından biri haline geldi. Hatay – Ercan seferlerinin başlatılması ile birlikte, Hatay’a gelecek olan turistlerin, KKTC’ye de gelerek tatil yapmalarına, ayrıca vatandaşlarımızın da Hatay’ı ziyaret etmesine imkan tanıyacaktır.

Ülkemize Türkiye üzerinden turist gelmesine bir diğer engel de, Türkiye’ye tek girişli turist vizesi ile giriş yapan yabancı turistlerin, KKTC’ye gelip tekrardan Türkiye’ye giriş yapabilmelerinin mümkün olmamasıdır. Bu da bizim açımızdan önemli bir olumsuzluktu. Yaptığımız toplantıda, bizim ve Sayın Ekşi’nin, ilgili TC yetkilileri ile görüşerek, Türkiye’ye gelen turistlerden KKTC’yi ziyaret ettikten sonra Türkiye’ye girişlerinde tekrar bir vize talep edilmemesi hususunda taleplerimiz oldu.

Görüştüğümüz bir diğer konu da özellikle İngiltere’den kalkış yapan, THY uçakları ile ilgili olarak yolcuların uçaktan inmesine gerek kalmadan, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi KKTC’ye seyahat etmeleri konusundaki isteğimizi ilettik. Bunun üzerine Sayın Genel Müdür, THY nezdinde teknik bir çalışma başlatılacağı yönünde gerekli talimatı ilgililere verdi.

Yine, mevcut sistemde Türk Hava Yolları’ndan satın alınan promosyon biletler için geçerli olan 15 kilo taşıma hakkının 20 kiloya çıkarılması için yaptığımız öneriyi, Sayın Ekşi hemen kabul ederek, gerekli düzenlemenin derhal yapılacağını belirtti.

BİZLER KARARLIYIZ...

Turizm ve Çevre Bakanlığı olarak, tüm imkanlarımızla, KKTC’ne daha fazla ziyaretçi getirebilmek adına başta Anavatan Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere, dünyanın birçok ülkesine yönelik yoğun tanıtım faaliyetleri düzenleme kararlılığındayız.

Gönül bağı ile bağlı olduğumuz Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin her yerinde yaşayan soydaşlarımızın, kardeşlerimizin her birinin, KKTC’yi en az bir kez ziyaret etmeleri amacıyla, birçok ilinde tanıtım çalışmaları başlatıyoruz.

İşte onlardan bir tanesini ve ilkini, bugün sizlerin eşliğinde, bu güzel atmosferde gerçekleştiriyoruz.

Sektörün önünü açmak için, ülkenin kalkınması için ne yapılması gerekiyorsa bizler yapmaya hazır ve kararlıyız.

Tabii ki burada en önemli nokta, siz değerli sektör temsilcilerinin katkıları olacaktır.

Sizlerin desteği ve katkılarıyla, KKTC’nin tanıtılmasına, gelişmesine ve büyümesine katkı sağlayacağınıza olan inancımı belirtir, hepinize bir kez daha geldiğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarım.”

Resepsiyonda, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un adına katılan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz da bir konuşma yaptı.

İstanbul il Kültür Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Kıbrıs'ın Türkiye'de yaşayanlar için çok önemli olduğunu anlatarak, "Kıbrıs bizim için sadece bir güvenlik adası değil, sadece turizm, kültür ve sanat değil. Kıbrıs bizim için bizden bir parçadır. Kıbrıs'a yönelik her Türk vatandaşının her Müslüman’ın yapacağı her keşif gezisi şahsi, toplum ve millet hayatımıza yapılan bir gezi olacaktır. Çocuklarımızla ailemizle dostlarımızla Kıbrıs'a gitmek, tanımak ve anlamak bir vatandaşlık görevidir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından resepsiyona geçildi.”