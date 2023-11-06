Kuzey Kıbrıs turizmi İngiltere’de tanıtılıyor... Ataoğlu: “İngiltere pazarı için ektra tanıtımlar yapıyoruz”

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı 06-08 Kasım 2023 tarihleri arasında Londra’da gerçekleşecek olan “World Travel Market” turizm fuarında yerini alarak tanıtım faaliyetlerine başladı.

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’da fuara katılarak yerli ve yabancı turizm sektörleri ile bir araya geldi.

Bakan Ataoğlu’na KKTC İngiltere Temsilcisi Çimen Keskin ile Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürü Mine Emiroğlu eşlik ediyor.

TÜRKİYE VE AZERBAYCAN İLE ÖZEL GÖRÜŞME YAPILDI

Fuarda Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, KKTC Standını ziyaret ederek, Kuzey Kıbrıs turizmi hakkında Bakan Ataoğlu ile görüştüler.

Bakan Ataoğlu, Azerbaycan Turizm Bakan Yardımcısı Kanan Gasimov ile KKTC standında bir araya gelerek bir toplantı gerçekleştirirken ardından iki ülkenin stantları önünde fotoğraf çekimi yapıldı.

Azerbaycan ile olan güzel ilişkilere değinen Ataoğlu, yakın zamanda Azerbeycan ile güzel işbirliği çalışmalarına imza atacaklarını ifade etti.

Bu yıl 44’üncü yılı olan 2023 Dünya Turizm Fuarı (WTM) geçmiş yıllarda olduğu gibi Londra’nın Docklands bölgesi Excel fuar alanında yer alıyor. 182 ülkeden yaklaşık 5,000 firmanın katılacağı fuarı 53,000 turizm profesyonelinin ziyaret etmesi bekleniyor.

ITB Berlin fuarından sonra, dünyanın ikinci büyük fuarı olarak tanımlanan WTM’ın en önemli özellikleri, bir sonraki yılda ülkeler ve büyük tur operatörleri tarafından izlenecek turizm poletikalarının belirlenmesi, turizm ürünlerinin (iş, eğitim, kültür, sağlık, seyahat ve teknolojisi) aynı alanda turizm profesyonelleri tarafından sergileme olanağı oluşturmasıdır.

KKTC Standı bu yıl da modern bir konsept üzerinde ülkemiz turizmini yansıtan görseller ile tanıtılıyor. Dijital tanıtım araçlarından kare kodu uygulamasının da kullanıldığı Kuzey Kıbrıs standında akıllı telefonlar aracılığı ile tüm bilgiler anında cep telefonuna geliyor.

Turizm paydaşlarının da katıldığı fuarda ülke tanıtımının yanı sıra ülkemize özgü lezzetlerin ikramı da yapılarak, standı ziyaret eden misafirlerin kültürel lezzetlerimizi tatması sağlanıyor.

Ataoğlu: “2024 yılında yükselişin devamını bekliyoruz”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise yaptığı açıklamada, İngiltere’de düzenlenen “World Travel Market Turizm Fuarı’nın kendileri için ciddi öneme sahip olduğunu söyledi.

İngiltere pazarına bu yıl daha fazla önem verdiklerini ifade eden Ataoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde yapılan tanıtım filimlerinin İngiltere televizyonları ve sitelerinde yayınlanmasının ardından bu yıl farklı tanıtımlar da yapıldığını belirtti.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan protokol gereği yeni tanıtım filimleri ve yeni pazarlama yöntemlerini de kullanacaklarını da ifade eden Ataoğlu, Bakan Ersoy’a destekleri için teşekkür etti.

Geçtiğimiz haftalarda Westfield Alışveriş Merkezin’de düzenlelen tanıtım etkinliği ile KKTC destinasyonunun tanıtımın yapıldığını anlatan Ataoğlu bu çalışmanın 2024 yılı için yarar sağlayacağını vurguladı.

Yeni Ercan Havalimanı’nın açılması ile geçtiğimiz hafta THY’nin büyük gövdeli uçaklarının ülkemize sefer başlattığına değinen Ataoğlu, her gün

1 adet büyük gövdeli uçağın KKTC’ye geleceğini söyleyerek bu hamlenin turizme ciddi fayda sağlayacağını kaydetti

SunExpress’in de ülkemize uçuş başlattığını hatırlatan Ataoğlu, yeni havayolu şirketleri ile de görüşmeler yaptıklarını, yakın zamanda yeni gelişmeler olabileceğini söyledi.

Yapılan bu yoğun çalışmalar nedeni ile 2024 yılında Türkiye ve Avrupa’dan daha fazla turist beklediklerini söyleyen Ataoğlu, emeklerinden ötürü tüm turizm paydaşlarına da teşekkürlerini sundu.

Ataoğlu ile Ersoy bir araya geldi

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, fuarda Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldi.

Yaklaşık 30 dakika süren görüşmede iki ülke arasında yürütülen turizm politikaları ve yeni projelere yönelik konular ele alındı.