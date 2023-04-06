Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı yurt dışı tanıtım faaliyetleri çerçevesinde Kuzey Kıbrıs turizminin tanıtılması için Azerbaycan’da basın toplantısı gerçekleştirdi.

Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı basın bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, KKTC Bakü Temsilciliği tarafından düzenlen basın toplantısına, TC Bakü Büyükelçiliği Basın Müşaviri Hüseyin Altınalan da katıldı.

KKTC turizm tanıtım filmleri de basın toplantısı öncesinde toplantıya katılan basın mensuplarına izletildi.

Toplantıda ilk sözü alan KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer, misafirlere kısa bir bilgi vererek sözü Bakanlık Müsteşarı Serhan Aktunç’a verdi.

Müsteşar Aktunç, basın toplantısında ülke turizmi ve KKTC-Azerbaycan arasındaki turizm ilişkileri hakkında bilgiler vererek, iki ülke arasındaki ilişkinin daha ileri taşınması için çalıştıklarını ifade etti.

Aktunç, 2022'de KKTC'ye Azerbaycan'dan 5 bin turist geldiğini belirterek, "bu rakamın, aradaki gönül bağı, 'üç devlet, tek millet' mantığı çerçevesinde düşük olduğunu" söyledi.

19. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na (AİTF 2023) katılmak için geldiği Azerbaycan'da basın toplantısı düzenleyen Aktunç, iki ülke ilişkilerinin daha yukarı çekilmesinin, özellikle Azerbaycan halkının KKTC'yi daha fazla destekler hale gelmesinin kendilerini için çok önemli olduğunu anlattı.

Aktunç, kardeş ülke Azerbaycan ile her konuda işbirliği yapılması için Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da desteklerinin olduğunu ifade ederek, "büyük yürüyüşün" tekrardan başlaması için her iki tarafın da hazır olduğunu vurguladı.

Azerbaycan halkının KKTC hakkında bilgi sahibi olduğunu vurgulayan Aktunç, "Halkların birbirine bu kadar gönülden bağlı olduğu bir ortamda artık bizim ilişkilerimizi ekonomik olarak da siyasi olarak da bir üst seviyeye çıkarmamız gerekiyor. 2023'ün yeni bir hedef ve arzuyla, KKTC ile Azerbaycan arasında hem turizm hem siyaset hem de ekonomik ilişkiler açısından yeni bir başlangıç yılı olmasını diliyorum." değerlendirmesini yaptı.

Serhan Aktunç, KKTC'nin oldukça geniş bir ürün çeşitliliğine sahip olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"KKTC'de her kesime hitap edecek ürünlerimiz var. Çok lüks otellerimiz de var, daha düşük bütçeli butik otellerimiz de var. Yeni bir havalimanı da kuruldu. Çarşamba günleri Bakü'ye uçuşlar da olacak. 19 Nisan'da Azerbaycan'dan KKTC'ye Türkiye üzerinden ekstra uçak seferleri başlayacak ve fiyatları da daha makul olacak." dedi.

Azerbaycan'la KKTC arasında eğitim alanındaki işbirliklerinde de olduğunu söyleyen Aktunç, sözlerini, "KKTC'de okuyan 200'e yakın Azerbaycanlı öğrencimiz var. Bu sayının da yukarıya çıkması gerekiyor." diye tamamladı.