Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı: "Hükümet, yasal zemin için uygun ortam temin etmeli"

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın insani yardım alma ve yardım etme hakkını savunmak üzere düzenlenen, 41 ülkeden ulusal kızılhaç ve kızılay derneği temsilcilerinin katıldığı Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Dostları Grubu’nun toplantısının sonuç bildirisinde Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın uluslararası alanda tanınması gerekliliğine dikkat çekildi.

Bildiride, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği’nin ulusal dernek olarak tanınması, adanın her iki tarafında insani kapasitelerin eşit şekilde güçlendirilmesi için derneğe destek olunması çağrısında bulunuldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın yasal zemininin güçlendirmesi, tanıma yasası, teşkilat gelişimi ve sürdürülebilirliği için uygun ortamın temin edilmesi amacıyla hükümete de çağrı yapıldı.

Bildiride, Kıbrıslı Türklerin uluslararası insani hukuktan kaynaklanan haklarına riayet edilmesi, bu haklarının korunması ve Kızılay ve Kızıl Haç hareketi içerisinde ve diğer insani platformlarda temsil edilmesi hususunun yeniden teyit edildiği vurgulandı.

Tarafsız insani yardım alma hakkının insanın yaşam hakkının doğal neticesi olduğuna işaret edilen bildiride, büyük insani kriz durumunda halkların tarafsız ve yansız insani yardım kuruluşlarının yardımlarına ihtiyaç duyabileceğine dikkat çekildi.

Bildiride, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin ilgili raporunda tanınma konusuna halel getirmeksizin, somut faydalar sağlamak için yaratıcı çözümler oluşturma tavsiyesi de hatırlatılarak, insani yardım kapasitelerinin adanın her tarafına yerleştirilmesi faaliyetlerine verilecek desteğin öneminin altı çizildi.

1 Mart 2012’de kabul edilen “Girne Bildirisi”nin taahhütleri yeniden teyit edilirken, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın insanlara yardım ulaştırma, haysiyetlerini koruma amacıyla gerçekleştirdiği faaliyetlerin ve çabaların not edilmesi de istendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı Dostları’nın kabul ettiği “Usul Kuralları” metnini uygulamaya koymayı da taahhüt etti.

Bildiride, ulusal Kızılay ve Kızıl haç dernekleri, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği ile iş birliği yapmaya ve dayanışmayı temin etmeye çağrıldı.

ICRC’ye, “Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın başvurusunu eşit şekilde ele alın”, “Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği’ni ulusal dernek olarak tanıyın”, “iş birliği yapın”, “adanın her iki tarafında insani kapasitelerin eşit şekilde güçlendirilmesine destek olun” çağrısı yapıldı.

IFCR, ilgili usul kurallar çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın gelişimini desteklemeye, ICRC de Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın tanınması için insani diplomasi konusundaki çabalarını sürdürmeye, Birleşmiş Milletler ajansları insani çabalarda Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nı tercih edilen paydaş yapmaya teşvik edildi.

Bildiride KKTC hükümetine de çağrı yapıldı.

Buna göre, hükümet Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın yasal zeminini güçlendirme, tanıma yasası, teşkilat gelişimi ve sürdürülebilirliği için uygun ortamı temin etmeye çağrıldı.

Bildiride, “Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği’ni insani çabalarında ve tüm platformlarda tanınma sürecinde kuvvetle destekliyoruz” denildi.