Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’ndan “Ukrayna’ya yardım eli”

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, Ukrayna’daki savaş mağdurları için“Ukrayna’ya Yardım Eli” sloganıyla ayni ve nakdi yardım kampanyası başlattı.
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, savaş mağdurlarının acil ihtiyaçlarının karşılanması adına “Ukrayna’ya Yardım Eli” sloganıyla ayni ve nakdi yardım kampanyası başlatıldığı ve kampanya çerçevesinde toplanacak bağışların Türk Kızılay’ı aracılığıyla Ukrayna Kızılhaçı’na ulaştırılmasının hedeflendiği belirtildi.
NAKDİ YARDIM
Kampanyaya SMS yoluyla katılmak için KKTCELL ve Telsim GSM operatörlerinden BAGIS yazıp “4142”ye SMS göndererek, tek seferde 50 TL’lik bağışta bulunulabileceğinin kaydedildiği açıklamada, nakdi bağışlar için Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’na ait Türk lirası, dolar, euro ve sterlin hesap numaralarına EFT/Havale de yapılabileceği belirtildi ve banka IBAN numaraları şu şekilde paylaşıldı:
“Türk lirası Hesabı
Banka: Türkiye İş Bankası
IBAN: TR66 0006 4000 0016 8180 7312 26
Dolar Hesabı
Banka: Türkiye İş Bankası
IBAN: TR10 0006 4000 0026 8180 1649 73
Euro Hesabı
Banka: Türkiye İş Bankası
IBAN: TR75 0006 4000 0026 8180 1043 42
Sterlin Hesabı
Banka: Türkiye İş Bankası
IBAN: TR79 0006 4000 0026 8180 4479 41”
İLAÇ VE TIBBİ MALZEME BAĞIŞI
Ukrayna’da ilaç ve tıbbi malzemelere erişimde ciddi sıkıntıların yaşandığının kaydedildiği açıklamada, kampanyaya ilaç bağışıyla destek olmak isteyenlerin, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği aracılığı ile tüm eczanelere gönderilen ihtiyaç listesindeki ilaçlardan dilediklerini satın alarak bağış yapanileceği söylenerek, ihtiyaç duyulan ilaç ve tıbbi malzemeler listesi paylaşıldı.
Buna göre, ihtiyaç duyulan ilaç ve tıbbi malzemeler listesi şöyle:
Çocuk Maması
Çocuk Bezi
Eldiven (pudrasız mavi)
Yara bandı
Serum seti
Oksijenli su
Sonda
Lopermid
Omeprol
Voltaren 50/75/100 mg
Brufen 400/600/800 mg
Claritin
Nurofen cold and flu,
Theraflu tablets
Transmine
Dextran
Celatinol
Noradrenalin
Dopamine
Euphillin
Tabegyl
Prednisolonum
Corglycon
Stophantin k
Mesaton
Biokadin
Metformim