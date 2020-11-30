“Kuzey Kıbrıs ve deprem” konulu konferans çarşamba günü yapılacak

“Kuzey Kıbrıs ve Deprem” konulu konferans 2 Aralık Çarşamba saat 18.30’da zoom üzerinden online yapılacak.

Moderatörlüğünü ODTÜ KKK İnşaat Mühendisliği Programı Program Koordinatörü Dr. Öğr. Üye. Bertuğ Akıntuğ’un yapacağı konferansta; saat 18.30’da KTMMOB YBO Başkanı Jeoloji Mühendisi Oğuz Vadilili’nin “Kıbrıs'ta Depreme Yerbilimci Bakışı” konulu sunumu yer alacak.

Ardından, KTMMOB İMO Genel Sekreteri ODTÜ KKK İnşaat Mühendisliği Programı Dr. Öğr. Üye. Abdullah Ekinci saat 19.00’da “Depremler Sırasında Kıbrıs Zeminlerinin Davranışı” ve saat 19.30’da ise ODTÜ KKK İnşaat Mühendisliği Programı Dr. Öğr. Üye. Ali Şahin Taşlıgedik “Depremlerden Öğrenilen Dersler” konusunda sunum yapacak.

Konferansı takip etmek isteyenler için link şöyle:

“https://zoom.us/j/5732433782?pwd=WlphTk8vRzYreWdicE5QczM5MEFoQT09

Meeting ID: 573 243 3782 Passcode: 281840”