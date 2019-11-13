Kuzey Kıbrıs’ta diyabet yaygınlığı yüzde 32...Oran hızla yükseliyor

Kıbrıs Türk Diyabet Derneği Başkanı Caner Arca, Kuzey Kıbrıs’ta diyabet yaygınlığının yüzde 32 olduğunu,bu oranın hızla yükseldiğini kaydetti.

Arca, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle yazılı açıklama yaptı, bazı veriler de paylaştı.

Arca açıklamasında sağlıklı yaşamla ilgili eğitim programlarının yaygınlaştırılması, koruyucu sağlık sisteminin geliştirip yaygınlaştırılması, diyabetten korunma ve diyabetliyi izleme programlarının geliştirilmesi, Diyabet Merkezi’nin güçlendirilmesi, böyle merkezlerin her bölgede açılıp geliştirilmesi gibi hususlar üzerinde durdu.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bünyesindeki Diyabet Merkezi’nin dağıtılmasına yönelik girişimler olduğunu da savunan Arca, “Bilimsel hiçbir desteği olmayan bu durum nüfusun üçte birinin hastalığına gereken önemi vermemek, onları mağdur etmek anlamına geliyor” dedi.

“DÜNYADA 420 MİLYON DİYABETLİ VAR”

Kıbrıs Türk Diyabet Derneği Başkanı Caner Arca’nın paylaştığı verilere göre, dünyada 420 milyon diyabetli var. Diyabetli sayısı kadar da prediyabetli var. 2008’de KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan diyabet taramasına göre diyabetin oranı yüzde 11, gizli şekerin (prediyabet)oranı yüzde 18.

Bugün Kuzey Kıbrıs’ta diyabet yaygınlığı yüzde 32 ve bu oran hızla yükseliyor.

“2013 YILINDA DÜNYADA DİYABET HARCAMALARI 548 MİLYAR DOLARDI”

2013 yılında dünyada diyabet harcamaları 548 milyar ABD Dolar’dı Bu toplam sağlık harcamalarının yüzde 11’ini oluşturdu.Türkiye’nin diyabetle ilişkili sağlık harcamalarının 2030 yılına kadar yıllık 6,5 Milyar Dolara ulaşacağı tahmin edilirken bu rakama daha 2010 yılında ulaşıldı.

“TÜRKİYE’DE DİYABET HASTASI BİR KİŞİ İÇİN YILLIK ORTALAMA TEDAVİ MALİYETİ 866 DOLAR”

2013’e ait güncel IDF istatistikleri Türkiye’de diyabet hastası bir kişi için yıllık ortalama tedavi maliyetini 866 dolarolarak gösterdi.

KIBRIS’TA DİYABETİN MALİYETİ TOPLAM 50 MİLYON DOLAR

Kıbrıs Türk Diyabet Derneği’nin 2015 yılında 82 uzmanın katılımıyla gerçekleştirdiği çalıştayda Kuzey Kıbrıs’ta diyabetin maliyeti toplam 50 milyon dolar olarak öngörüldü. Bu oran belirlenirken yaklaşık 40 bin diyabetlinin diyabet ve komplikasyonları dikkate alındı ancak istatistiki verilerin yeterli olmaması nedeniyle yaklaşık bir rakam belirlendi.

Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2019, 20:40