Sanatçı Kuzey Tarık’ı darp eden Naim Tilkioğlu’ndan açıklama geldi.

Kuzey Tarık’ın, geçtiğimiz Cuma akşamı yardımcı sanatçı olarak yer aldığı sahnede “Hangi şarkının çalınacağına ben karar vermiyorum” dediği, Naim Tilkioğlu isimli müşterinin de buna sinirlendiği öğrenildi.

Kuzey Tarık ve Naim Tilkioğlu arasında tartışmanın devam etmesinin ardından, şiddet olayı da beraberinde geldi.

Naim Tilkioğlu, yaşanan bu olay sonrasında sosyal medya hesabından ciddi iddialarda bulundu.

Bu olayın arkasında duracağını belirten Tilkioğlu ve ailesi,gereken yerlere başvuruda bulundu.

Polis kan tahliline kadar bütün testlere başvuracağını söyledi. Tilkioğlu’na sosyal medyadan ailesi ve arkadaşları desteklerini belirtti.