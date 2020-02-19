Kuzey ve Güneyde karşılaştırmalı rakamlar açıklandı

Marketler Birliği Başkanı Fuat Nalcıoğlu, Kuzey Kıbrıs’taki marketlerde satılan ürünlerin, Güney Kıbrıs’a göre yüzde 34 daha ucuz olduğunu söyledi.

Nalcıoğlu, Kıbrıs’ın kuzeyi ve güneyinde; işlevleri aynı temel gıda ve tüketim malzemelerinden seçilen tüketimi fazla market ürünlerinde yapılan karşılaştırmada; aynı işlevde, aynı gramaj veya ağırlıktaki ürünlerin toplamının KKTC’de 300 TL, Güney Kıbrıs’ta ise 68.29 Euro, yani bugünkü kur ile yaklaşık 450 TL tutuğunu kaydetti.

Marketler Birliği, Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs marketlerinde satılan aynı nitelik, kalite ve gramajdaki temel tüketim mallarının fiyatlarını araştırarak, rakamları düzenlediği basın toplantısında açıkladı.

BASIN TOPLANTISINA İKİ BAKAN DA KATILDI

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası toplantı salonunda yer alan basın toplantısına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da katıldı.

Toplantıda, KTEZO Koordinatörü Hürrem Tulga, birlik, bakanlık ve Ticaret Dairesi yetkilileri hazır bulundu.

Basın toplantısında sırasıyla, KTEZO Koordinatörü Hürrem Tulga, Marketler Birliği Başkanı Fuat Nalcıoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy birer konuşma yaptı.

TULGA

Toplantıda ilk sözü alan KTEZO Koordinatörü Hürrem Tulga, Marketler Birliği’nin hayatın can damarı olan bir konuda duyarlılık gösterdiğini söyleyerek, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun da konuya ilgi göstererek basın toplantısına katılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Ekonomi gibi bir konuda görüş birliğinde olunmasının önemine değinen Tulga, yapılan işlerden sonuç alınması açısından görüş birliğinin gerekliliğine dikkat çekti.

2003 yılında sınır kapılarının açıldığı dönemde en çok tartışılan konulardan birinin Kıbrıs Türk ekonomisinin durumunun ne olacağı olduğunu anımsatan Tulga, 2008’de de Lokmacı sınır kapısı açılacağında benzer tartışmaların yaşandığına işaret etti.

Sınır kapılarının açılması ve karşılıklı geçişlerin başlamasıyla Kuzey Kıbrıs’ın hiçbir eksikliğinin olmadığının görüldüğüne dikkat çeken Tulga, “Gereğini yerine getirdiğimiz, standart ve kurallara uyduğumuz takdirde başarılamayacak hiç bir şey yok” dedi.

NALCIOĞLU

Marketler Birliği Başkanı Fuat Nalcıoğlu, bir süredir devam eden KKTC ve Güney Kıbrıs’taki marketlerin fiyatları konusundaki tartışmalar üzerine, birlik olarak benzer temel tüketim ürünlerinden seçim yaparak bir piyasa araştırması yaptıklarını söyledi.

Nalcıoğlu, bu araştırmanın aynı ölçekte kampanya sürdüren ve fiyatları en düşük marketler arasında yapıldığına işaret etti.

Nalcıoğlu, araştırmada Kıbrıs’ın kuzeyi ve güneyinde; işlevleri aynı temel gıda ve tüketim malzemelerinden seçilen tüketimi fazla market ürününde yapılan karşılaştırmada; aynı işlevde, aynı gramaj veya ağırlıktaki ürünlerin toplamının KKTC’de 300 TL, Güney Kıbrıs’ta ise 68.29 Euro, yani bugünkü kur ile yaklaşık 450 TL tutuğunu kaydetti.

Buna göre Kuzey Kıbrıs’ın, Güney Kıbrıs’a göre yüzde 34 daha ucuz olduğunu vurgulayan Nalcıoğlu, bu ucuzluğun yüzde 10’unun hükümetin KDV’de sağladığı düşüşten, yüzde 20 civarının ise KKTC’deki perakende sektöründeki rekabetin Güney’e göre daha fazla olmasından kaynaklandığını düşündüklerine işaret etti.

Nalcıoğlu, KKTC’deki pahalı ürünlerin ise, genellikle ithal ürünlerden kaynaklandığını sözlerine ekledi.

SUCUOĞLU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da, bugün önemli bir konunun gündeme geldiğini söyleyerek, kıyaslama ve bilgilendirme için Marketler Birliği’ne teşekkür etti.

Ekonominin çok da milliyeti olmadığını ifade eden Sucuoğlu, bir dönem Kuzey Kıbrıs’tan alış veriş yapan Kıbrıslı Rum sayısı çok azken şimdi bu sayıda ciddi artış olduğunu söyledi.

Mutfak, genel tüketim ürünleri, temizlik malzemeleri gibi birçok ürünün fiyatının Kuzey’de cazip hale geldiğine işaret eden Sucuoğlu, Kıbrıslı Rumlar tarafından Kuzey Kıbrıs’taki marketlerin yanı sıra, restoranların da ciddi oranda talep gördüğünü kaydetti.

Ekonomi ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yaptığı çalışmalara işaret ederek, belli gıda maddelerine, mal ve hizmetlere zam yapılmamasının bu konuda etkili olduğunu ifade eden Sucuoğlu, durumun devam ettirilmesi için çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

TAÇOY

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ise Marketler Birliği ile KTEZO’ya teşekkür ederek, hükümetin, ülkenin daha ileri gitmesi için çeşitli formüller ortaya koyarak, çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

Ülkenin bu gibi çalışmalara ve dataya ihtiyacı olduğunu dile getiren Bakan Taçoy, Güney ve Kuzey Kıbrıs’taki fiyatlar konusunda son dönemlerde çeşitli spekülatif açıklamalar bulunduğuna dikkat çekti.

Bakan Taçoy, özellikle son bir-bir buçuk yıldır Kıbrıslı Rumların, Kuzey Kıbrıs’taki marketlere ciddi bir talebi olduğuna işaret ederek, bunun hem ekonomiyi canlandırdığını, hem de KKTC ekonomisini ileriye taşıdığını söyledi.

Kuzey Kıbrıs’ın, Güney Kıbrıs’tan yüzde 35’e yakın daha ucuz olmasının, Kuzey’e talebi arttırdığına dikkat çeken Bakan Taçoy, bunun 2019 yılında KKTC’de yurt içi hasılada 0.5 oranında bir ilerleme yarattığını kaydetti.

“AMAÇ YÜZDE 1.8’LİK BÜYÜME HEDEFİNİN ÜZERİNE ÇIKILMASI”

Amaçlarının KKTC’nin ekonomisinin daha ileri taşınması ve 2020’de tahmin edilen 1.8’lik büyümenin üzerine çıkılması olduğuna vurgu yapan Bakan Hasan Taçoy, hep birlikte daha iyi ve güzelin yaratılabileceğine inanç belirtti.

Taçoy, ekonomiye katkının ölçülebilirliğinin ithalat bilgileriyle tespit edilebildiğini ifade ederek, hammadde ve akaryakıtın ülkeye ithalat yoluyla girdiğini, ithalat artışları ölçülerek de bunun saptanabildiğine işaret etti.

Akaryakıt ve enerjiye zam yapılmamasının piyasaya etkisinin de olumlu olduğuna dikkat çeken Bakan Taçoy, bunun sektörleri olumlu etkilediğini, fiyatlardaki istikrarın korunmasına katkı sağladığını kaydetti.