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Kuzeyde 307 test, pozitif vaka yok

Kuzeyde 307 test, pozitif vaka yok
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Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 307 olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

24 Haziran 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 307    

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 36.517

Toplam Vaka Sayısı- 108

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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