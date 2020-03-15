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Kuzeyde vaka sayısı 6 oldu

Kuzeyde vaka sayısı 6 oldu
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Sağlık Bakanı Ali Pilli, KKTC’de son yapılan 4 tetkikten birinin daha pozitif çıktığını ve ülkedeki toplam koronavirüs vakasının 6’ya yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, ülkedeki yeni koronavirüs vakasının İngiltere’den gelen bir KKTC vatandaşı olduğunu belirtti.

Bakan Pilli, otellerde gözlem altında tutulan turistlerden üçüne yapılan testlerin ise negatif çıktığını kaydetti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, koronavirüs hastalarının genel durumun iyi olduğunu, hastanede karantinada tedavilerinin sürdüğünü ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2020, 13:07
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