Kuzeyin Sesi Radyo Vatan 20. yaşını kutladı

Radyo Vatan’ın 20. Kuruluş Yılı’nı Lefkoşa’da Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nda düzenlenen resepsiyonla kutladı.

Resepsiyona Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GKK komutanı Altan Er, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bazı bakanlar ve milletvekilleri de katıldı.

AKINCI: “HER ŞEY GELİŞSE DE RADYODAN VAZGEÇEMİYORUZ”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı eşi meral Akıncı ile birlikte katıldığı resepsiyonda yaptığı konuşmada, , gelişen iletişim çağında ülkede radyo ve televizyon kanallarının sayısının arttığını, gazete sayısının da geçmiş yıllara kıyasla oldukça fazla olduğunu belirterek, “Doğru kullanıldığı zaman tüm bunların, toplumsal gelişmeye ciddi katkısı olacağına inanıyorum” dedi.

Radyo Vatan’ın 20 yıl önceki kuruluş resepsiyonuna da katıldığını ve o zaman Başbakan Yardımcısı olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı “Kuruluşunda bulunmak nasip oldu. Şimdi 20. yılında bulunmak da nasip oldu. Radyo Vatan’a nice 20 yıllar, nice uzun yıllar diliyorum” ifadesini kullandı.

İletişim çağında olunduğunu ifade ederek, radyo, televizyon ve internet kullanımının yaygınlığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu iletişim çağında haberleşmenin, bilgiye ulaşmanın ne kadar önemli olduğunu söyleme gerek yok. Her şey gelişti, ileriye gitti ama radyodan da vazgeçemiyoruz. Radyo ayrı bir kültür. En azından arabalarda radyosuz yapamıyoruz. O nedenle, yaygınlaşan radyoculuğun da diğer iletişim mecraları gibi önemli olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Devlette, özelde ve üniversitelerde radyo yayıncılığının geliştiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, ülkede radyo ve televizyon kanallarının sayısının arttığını, gazete sayısının da geçmiş yıllara kıyasla oldukça fazla olduğunu belirterek, “Doğru kullanıldığı zaman tüm bunların, toplumsal gelişmeye ciddi katkısı olacağına inanıyorum” dedi.

KARAKOÇ: “BAYRAĞI İLERİYE TAŞIYACAĞIZ”

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç ise konuşmasında, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş tarafından 26 Temmuz 1999’da açılışı yapılan Radyo Vatan’ın kuruluş amacının olası doğal afet ve olağanüstü durumda halkın doğru şekilde bilgilendirilmesi ve etkin şekilde yönlendirilmesi olduğunu hatırlattı. Karakoç, sivil savunma radyonalrının dünyadaki dijital gelişme ayak uydurarak modern bir yapıya kavuştuğunu ve birçok konuda halkı bilgilendirerek ilkeli yayıncılığı sürdürüdüğünü vurguladı.

Karakoç, “Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı bilgi, tecrübe ve teknik teçhizat ve altyapımızı daha çağdaş seviyeye çıkarmak ve bayrağı daha ileriye taşımak için üstlendiğimiz görevin bilincinde olarak çalışmalarımza devam edeceğiz “diye konuştu.

Radyo Vatan Müdürü Nediye Zeytincioğlu da tam 20 yıldır Kıbrıs Türk halkına doğru mesajlar vererek, eğitim, sağlık, mili ve manevi değerler, sosyal hayat ve kültür sanat konularında farkındalık yarattıklarını kaydetti.

Gecede, Radyo Vatan'ın yayınlarına uzun yıllar katkı yapanlara plaket verildi ve 20’incı yıl pastası kesildi.