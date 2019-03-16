La Lorraine lansman toplantısı... “Hamurumda tutku var”

La Lorraine (LA LOREN) Unlu mamüller Grubu, 2018 yılında başlattığı Kuzey Kıbrıs operasyonunun ilk şirket ve tanıtım lansmanını dün akşam Merit Royal Premium Otel’de gerçekleştirdi. Sloganlarını “hamurunda tutku var” olarak açıklayan La Lorraine grubu, Kuzey Kıbrıs’ta tüketicileri gerçek tat ve kaliteye sahip ürünleri deneyimlemeye davet etti...

Belçika’nın dünyaca ünlü markası La Lorraine (LA LOREN), Türkiye’de unlu mamül pazarına giriş yapması ve hızlı büyümesinin devamı niteliğinde Kuzey Kıbrıs Pazarına giriş yaptı.

La Lorraine Unlu mamüller Grubu, 2018 yılında başlattığı Kuzey Kıbrıs operasyonunun ilk şirket ve tanıtım lansmanı Merit Royal Premium Otel’de gerçekleştirdi.

La Lorraine’in satış müdürü ve pazarlama ekibinden Kuzey Sinnar, La Lorraine hakkında bilgi verdi.

La Lorraine Türkiye Genel Müdürü Burak Deniz, La Lorraien’in diğer yatırımcılara örnek olduğunu belirterek, markanın özellikle ekmek ve unlu mamüller grubunda iddalı olduğunu ve tüketiciler tarafından da beğenildiğini ifade etti.