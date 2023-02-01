Laguna Balıkçı Barınağı’na ziyaret

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, TC Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, TİKA Başkanı Serkan Kayalar ve beraberindeki heyet ile birlikte, Türk İşbirliği Kalkınma Ajansı (TİKA) tarafından yapımı tamamlanan ve çevre düzenleme projesi devam eden Laguna Balıkçı Barınağı’nı ziyaret etti.

Gazimağusa Limanı’nda bulunan tahta iskelenin önündeki betonun çökmesi sonucu yük limanı ve balıkçı barınağı olarak kullanılan limanın kullanılmaz hale gelesi ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Hayvancılık Dairesi ve Planlama İnşaat Dairesi çalışma başlamıştı.

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı TİKA Başkanlığı Lefkoşa Program Ofisi, 2020 ve 2021 yıllarında Laguna Balıkçı Barınağını Destekleme kapsamına alarak "Laguna (Gazimağusa) Balıkçı Barınağı Rıhtımı I. Etap ve II. Etap Projeleri" kabul görerek; birinci etap kapsamında 152 metre rıhtım ve yanaşma yeri, rıhtım önü derinleştirme çalışmaları, ikinci etap kapsamında ise 110 metre rıhtım ve yanaşma yeri, rıhtım önü derinleştirme çalışmaları ile yağmur suyu drenaj/sirkülasyon kanalları inşa edildi.

I. ve II. Etap projelerinin sonunda Gazimağusa Limanı’nda bulunan 68 tekneye yanaşma ve/veya bağlama yeri sağlanarak, Laguna Balıkçı Barınağı çevre düzenlenmesi projesi başlatılarak Nisan 2023 tarihinde tamamlanması hedefleniliyor.

Konumu itibarı ile şehrin odak noktasında bulunmasından dolayı yoğun hareketliliğe neden olan Limanda, gerek iş sağlığı ve güvenliği gibi risk faktörlerinin önüne geçilmesi gerekse sağlık ve hijyen yönünden rıhtımların geri kullanım alanın çevre düzenlenmesi yapılarak, alt yapı eksikliklerin kısa sürede tamamlanacağı belirtildi.

Türk İşbirliği Kalkınma Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar, yeni projelere desteklerinin devam edeceği bilgisini verdi.