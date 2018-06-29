LAPTA BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA AKTUĞ GÖREVE BAŞLADI



Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, göreve başladı.



Lapta Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Aktuğ personeli ile yaptığı görüşmede, kimseye karşı kırgınlık veya küskünlüğü bulunmadığını, amacının yasalar çerçevesinde, güler yüz ve azimle Lapta ve bağlı köylerine en güzel hizmeti vermek olduğunu kaydetti.



24 yıl bölgeye hizmet vermiş olan Fuat Namsoy’a da teşekkür eden Aktuğ, hedefimiz Lapta ve bağlı köyleri daha çağdaş yerlere taşımaktır” dedi