Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Lapta Belediyesi’nde süresiz grev dahil her türlü eylem uyarısında bulundu.
Yalınkaya, çözüm bekleyen üç konuyu şöyle açıkladı:
“1.Halen ödenmeyen Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım 2021 ayları maaşlarının çalışanlara nasıl ödeneceğine dair bir ödeme planı hazırlanıp, tarafımıza sunulması; 2. 2010 yılında yapılan memur intibakları malumunuzdur. Ancak yasaya aykırı olarak bir önceki yönetim döneminde yapılan bazı atama ve yükselmelerin derhal iptali ve buna bağlı olarak yapılan usulsüz ödemelerin derhal durdurulması; 3. Geçici statüde Belediyeye istihdam edilen kişilere yapılan ödemelerin belediye tarafından ödenmesinin derhal durdurulması.”