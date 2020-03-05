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Lapta Belediyesi’nden köpek sahiplerine ruhsat uyarısı
Kıbrıs
05 Mart 2020 Perşembe 09:53
Muazzez Gazihan
Lapta Belediyesi, köpek sahiplerine ruhsat uyarısı yaptı.
Lapta Belediyesi köpek besleyen yurttaşlara çağrıda bulunarak, köpeklere ruhsat çıkartılmasının ve her yıl yenilenmesinin yasal bir zorunluluk olduğu belirtildi.
Açıklamada konuyla ilgili Zabıta Birimi’ne başvurulabileceği kaydedi
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