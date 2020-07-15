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Lapta Bölgesinde yarın 6 saatlik elektrik kesintisi olacak

Lapta Bölgesinde yarın 6 saatlik elektrik kesintisi olacak
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Lapta Bölgesinde yarın 6 saatlik elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım  çalışması nedeniyle saat 9.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasında, Lapta Dağ Kısımları, Lapta Telefon Santrali'nin Dağ Yönü, Lapta Sağlık Ocağı Bölgesi, Başpınar Bölgesi, Lapita Hotel Bölgesi, Lapta'nın Batısı ve Batı Sahili, Sempati Tatil Köyü Bölgesi, Lapta Mezarlığı Bölgesi, Santa Fe Siteleri Bölgesi, Simena Hotel Bölgesi ve Su Pompaları ve Başpınar’ın doğusuna elektrik verilemeyecek.

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