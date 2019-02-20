Lapta'da kesinti

Lapta'da kesinti

Lapta bölgesinde yarın elektrik kesintileri olacak.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00-15:00 saatleri arasında; Lapta Aytoro Mahallesi ile Landroock Apartmanları ve civarının elektrik enerjisi kesik olacak.

Yine ayni tarihte alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 11:00- 16:00 saatleri arasında; Lapta Babil Bahçeleri’nin batısına elektrik verilemeyecek.

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