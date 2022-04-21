Lapta - Karşıyaka Anayolu üzerinde kaza

Bugün saat 09.15 sıralarında, Lapta - Karşıyaka Anayolu üzerinde, Hüseyin Ekinci(E-27), yönetimindeki NH 212 plakalı araç ile Karşıyaka istikametine doğru seyrettiği sırada Lapta dahilinde direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak kaldırıma çarptıktan sonra yolun dışında bulunan elektrik direğine çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Hüseyin Ekinci ve araçta yolcu olarak bulunan Göksel Soyer (E-26) Lefkoşa Devlet Hastanesine, yine araçta yolcu olarak bulunan Selçuk Soyer (E-27) ise Girne Dr Akçiçek Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların tedavileri halen sürüyor.

Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2022, 12:34