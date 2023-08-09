Lapta Kültür ve Dayanışma Derneği’nden Sağlık Bakanlığı 1101 Çağrı Merkezi’ne bağış

Lapta Kültür ve Dayanışma Derneği, Sağlık Bakanlığı'na bağlı 1101 Çağrı Merkezi'ne “masa seperatörleri” bağışladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan, bu bağış ile ülkenin dört bir yanına hizmet veren çağrı merkezi çalışanlarının arayan kişilerle daha sağlıklı iletişime geçebileceklerini, sağlığa yapılan her katkının önem arz ettiğini belirterek derneğe teşekkür etti.

Lapta Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Sultan Keskinel, sosyal sorumluluk hizmetlerinde bütünü baz alarak aynı anda yüzlerce binlerce insana dokunmanın ve faydalı olmanın derneğin prensibi olduğunu belirtti. Keskinel, bundan sonra da dernek olarak ellerinden gelen desteği yapacaklarını kaydetti.

Bağış törenine Burhab Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan, Başhekim Yardımcısı Dr. Hasan Hansel, Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, Çağrı Merkezi ekibi, Lapta Kültür ve Dayanışma Derneği başkan ve üyeleri katıldı.