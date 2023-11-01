Lapta ve Girne’de trafik kazası...

Polis Basın Subaylığı dün Lapta ve Girne’de iki trafik kazası yaşandığını, kazalar sonucu yaralanan olmadığını, iki kişinin tutuklandığını açıkladı.

Açıklamaya göre dün 20.00 sıralarında Lapta’da Özden Yetim (E-23) 118 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki KR 877 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından dışarı çıktı ve banket içerisinde park halinde bulunan FZ 685 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. KR 877 plakalı araç sürücüsü Özden Yetim tutuklandı.

-Girne'deki kaza...

Yine dün 23:30 sıralarında, Girne’de Yasemin sokak üzerinde, Soner Aydoğan (E-35) yönetimindeki VB 107 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçerek, karşı istikametten gelen Ayjeren Guvanjova (K-27) yönetimindeki PK 651 plakalı salon aracın sağ dikiz aynasına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. VB 107 plakalı araç sürücüsü Soner Aydoğan tutuklandı.