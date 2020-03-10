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Lapta ve Kantara Gençlik Kampları kapatıldı

Lapta ve Kantara Gençlik Kampları kapatıldı
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Gençlik Dairesi Müdürlüğü, daireye bağlı Lapta ve Kantara Gençlik Kampları ile Gençlik Merkezlerinin, alınan Bakanlar Kurulu Kararlarına paralel olarak kapatıldığını ve hizmet vermeyeceğini belirtti. 
Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren, gençlerin yoğun olarak kullandığı Lapta ve Kantara Gençlik Kamplarının yanı sıra Gençlik Merkezlerinin de Bakanlar Kurulu kararlarına paralel olarak kapatıldığını ve alınacak yeni kararlara kadar hizmet vermeyeceğini açıkladı.
Eren, yaptığı yazılı açıklamada, “Hükümetimizin ve Tabipler Birliğimizin oluşturduğu kriz masalarından çıkardıkları uyarıların ciddiye alınarak uyulması gerekmektedir” dedi.  

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