Lapta Yavuzlar Lisesi öğrencileri yaşlıları ziyaret etti

Lapta Yavuzlar Lisesi öğrencileri, “Yaşlılarımızın Evleri Şenleniyor” projesi kapsamında Alsancak ve Lapta bölgesinde ikamet eden bazı yaşlıları, evlerinde ziyaret etti.

Okuldan verilen bilgiye göre, Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi iş birliğinde, belediyeye kayıtlı 65 yaş üstü üyeleri ziyaret eden öğrenciler, yaşlılarla sohbet etti, geçmişteki sosyal ve kültürel hayatlarıyla ilgili röportaj yanında fotoğraf ve video çekimleri yaptı.

Lapta Yavuzlar Lisesi öğrencileri, bu proje ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde “İyilikte Yarışalım” temalı sosyal sorumluluk projesi yarışmasına da katılacak.

“Yaşlılarımızın Evleri Şenleniyor” projesinin danışmanlığını Vedia Khan, Nilay İnandım ve Emine Öz yaptı.

Projeyle, öğrencilerin yaşlı sakinler ile buluşarak, toplumsal kaynaşmayı sağlama, en güçlü değerlerden iyilik olgusunu deneyimleme, farkındalık oluşturma ve büyüklerin hayat tecrübelerinden deneyim kazanmaları amaçlanıyor.

Aynı zamanda, şimdiki ve gelecek nesilleri geçmişle buluşturarak, öğrencilere empati duygusunu kazandırma, örf, adet ve geleneklerine sahip çıkmalarına katkı sağlamak hedefleniyor.

Dört haftayı kapsayan proje süresince ev ziyaretleri yapan öğrenciler, projenin sonunda, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası vesilesiyle Lapta Huzur Evi’ndeki yaşlıları ziyaret etti.