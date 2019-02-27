Lapta Yavuzlar Lisesi’nin idarecileri Fırat Atser’i ziyaret etti

Lapta Yavuzlar Lisesi’nin idarecileri Alsancak Belediyesi’ni ziyaret etti

Lapta Yavuzlar Lisesi okul müdürü ve öğretmenleri, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser’e bir nezaket ziyaretinde bulunarak okulla ilgili taleplerini aktarıp sohbet etti. Lapta Yavuzlar Lisesi Müdürü Kerim Akpolat ve beraberindeki öğretmenler Ataser’e yaptıkları nezaket ziyaretinde okul için yapmayı planladıkları projelerini sundu. Ataser, okul müdürünün ve öğretmenlerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, diğer okullarla olduğu gibi kendisinin de geçmişte eğitim aldığı Yavuzlar Lisesi ile de devam ettikleri iyi ilişkileri ve temaslarını bundan sonra da aynı şekilde sürdürme niyetinde olduklarını belirtti.

Muazzez Gazihan KATİPOĞLU