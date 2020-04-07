Lapta’nın ilk pozitif vakası Gülerman yaşadıklarını anlattı

Koronavirüse yakalanıp iyileşenLapta'da ikamet eden Ahmet Gülerman,yaşadıklarını sosyal medya hesabu üzerinden anlattı.
Lapta’nın ilk korona virüs vakası olan Gülerman, taburcu edildikten yaşadıklarını özetleyerek, doktor ve hemşirelere teşekkürlerini iletti.
Gülerman’ın paylaşımı şu şekilde:
“TEŞEKKÜRLER BEYAZ MELEKLER.
ARKADAŞLAR BENDE HASTA ULUP DOKTORA GİDİNCE CORONA VİRÜSÜNE YAKALANMIŞ OLDUĞUMU ÖĞRENMİŞ OLDUM.İNANIN HEPSİMİZİN ÇOCUĞU ANNESI BABASI HANIMI KARDEŞİ YEĞENİ KISACASI SEVDİKLERİ VAR.KİMSE SEVDİĞİ BİRİNE VEYA TANIMADIKLARINA İSTEYEREK VİRÜS BULAŞTIRMAK İSTEMEZ.
10 MART TARİHİNDE N İTİBAREN 25 MART TARİHİNE KADAR EVİMDE KENDİMİ İZOLE ETTİM FAKAT 16 MART TARİHİNDE BİLMEDEN DIŞARI ÇIKIP BİR ARKADAŞIMLA BERABER KISA BİR SÜRE DE OLSA BERABER YAKIN TEMASTA BİLMEDEN BULUNMUŞ OLDUK FAKAT BEN 25 MART TARİHİNDE KENDİMİ İYİ HİSSETMEDİĞİM İÇİN DOKTORA GİTTİM VE ACİLEN BENİ LEFKOŞA DEVLET HASTANESİ’NE KORONA VİRÜS BÖLÜMÜNE YATIRDILAR.AYNI GECE DİABET HASTASI OLDUĞUM İÇİN HEMEN TEDAVİ SÜRECİM BAŞLADI VE GÖREVLİ DOKTORUMUZA YAKIN TEMASTA BULUNDUĞUM KİŞİLERI SÖYLEDİM. ONLARDA ARKADAŞLARA ULAŞTILAR VE ONLARDAN DA TEST YAPILMASINI İSTEDİLER VE ONLARDA YAPTI.
MALESEF BİR ARKADAŞIM BENİM GİBİ POZİTİF ÇIKMIŞ AMA MAALESEF SANAL ALEM KLAVYE KAHRAMANI ARKADAŞLARIMIZ BİRSÜRÜ DEĞİŞİK SENARYOLAR YAZDI. BEN BUGÜN BİR KERE DAHA HİÇBİRŞEYİN DIŞTAN GÖRÜLMÜŞ GİBİ OLMADIĞINI LEFKOŞA DEVLET HASTANESİ DOKTORLARIMIZIN ÖZELLİKLE BEYAZ MELEKLERİMİZİN BİZİM İÇİN KENDİLERİNİ VE AİLELERİNİ RİSKE ATIP BİZİMLE BERABER 24 SAAT HER YÖNÜYLE TEMİZLİK DAHİ OLSUN İLGİLENDİKLERİ VE 14 GÜN BOYUNCA BIKMADAN USANMADAN HER SESLENİŞİMİZDE HEMEN İLGİLENDİKLERİ İÇİN ONLARA AYRICA TEŞEKKÜR EDİYORUM BEYAZ MELEKLER DİYORUM ÇÜNKÜ KİMSENİN İSMİNİ BİLMİYORUM AMA İNANIN ONLAR HEPSİ BİRER MELEK O IZOLASYON KIYAFETLERİ IÇİNDE İNANIN BULUNMAK ISTEMEZSİNİZ.
BEN BUGÜN EVİME GELDİM HASTALIĞIM BOYUNCA BENİ YALNIZ BIRAKMAYAN AİLEME ARKADAŞLARIMA TEŞEKKÜRÜ BİR BORÇ BİLİRİM.KİMSE BİLEREK HASTA OLMAZ VE BİRİNE BİLEREK BULAŞ BULAŞTIRMAZ .KENDİNİZİ BİRAZ OLSUN İYİ HİSSETMİYORSANIZ LÜTFEN KENDİNİZİ VE AİLENIZ İÇİN BEYAZ MELEKLERE GÜVENİN.ONLAR BİZİM İÇİN ORDALAR TÜM KARANTİNA İLE İLGİLİ OLAN DOKTORLARIMIZA BEYAZ MELEKLERİMİZE BENLE İLGİLENEN Yağmur Aldağ VE ŞEBNEM DOKTORUMA VE KARANTİNA BÖLÜMÜ ISMINI BİLMEDİĞİMİZ HEMŞIRELERIMIZE DR Ahmet Varış 3.KAT KULAK BURUN BOĞAZDA GÖREVLİ BEYAZ MELEKLERİMİZE AYRICA Zafer Özlem Erdoğmuş DOKTORUMA TEŞEKKÜR EDERİM .AYRICA KLAVYE KAHRAMANI ARKADAŞLARIMA DA TEŞEKKÜRÜ BİR BORÇ BİLİRİM.
ARKADAŞLAR LÜTFEN EVDE KAL HUZURLA KAL.BEYAZ MELEKLER SİZLERİN İSİMLERİNİ BİLMİYORUM AMA SİZLER BİRER MELEKSINIZ.HASTA OLMAK AYIP DEĞİLDİR AYIP TEDAVİ OLMAMAKTIR
.AHMET GÜLERMAN”