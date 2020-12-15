Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, sendikanın 2018 yılından beri örgütlü olduğu Lefke Avrupa Üniversitesi’nde, 2021-2022 dönemi Toplu İş Sözleşmesinin imzalanmasında yetkili sendika olma konumunu koruduğunu açıkladı.
Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, tüm Lefke Avrupa Üniversitesi çalışanlarına sendikaya duydukları güven için teşekkür etti.
LAÜ'de yetkili sendika olma konumunu korudu
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, sendikanın 2018 yılından beri örgütlü olduğu Lefke Avrupa Üniversitesi’nde, 2021-2022 dönemi Toplu İş Sözleşmesinin imzalanmasında yetkili sendika olma konumunu koruduğunu açıkladı.
YORUM EKLE