LAÜ'de yetkili sendika olma konumunu korudu

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, sendikanın 2018 yılından beri örgütlü olduğu Lefke Avrupa Üniversitesi’nde, 2021-2022 dönemi Toplu İş Sözleşmesinin imzalanmasında yetkili sendika olma konumunu koruduğunu açıkladı.

Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, tüm Lefke Avrupa Üniversitesi çalışanlarına sendikaya duydukları güven için teşekkür etti.