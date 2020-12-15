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LAÜ'de yetkili sendika olma konumunu korudu

LAÜ'de yetkili sendika olma konumunu korudu
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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, sendikanın 2018 yılından beri örgütlü olduğu Lefke Avrupa Üniversitesi’nde, 2021-2022 dönemi Toplu İş Sözleşmesinin imzalanmasında yetkili sendika olma konumunu koruduğunu açıkladı. 
Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, tüm Lefke Avrupa Üniversitesi çalışanlarına sendikaya duydukları güven için teşekkür etti. 

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