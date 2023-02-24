LAÜ ile KTAMS arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ile Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

LAÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, bugün LAÜ Senato Odası’nda yer alan imza töreninde, LAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Öztürk, LAÜ Mütevelli Heyeti Üyelerinden Hüseyin Şener ve Gökhan Saraç, LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen ve KTAMS Başkanı Güven Bengihan ile sendika yetkilileri hazır bulundu. Sözleşmeye, Lefke Avrupa Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Öztürk ve KTAMS Başkanı Güven Bengihan imza koydu.

Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Öztürk yaptığı konuşmada, çalışanların kendileri için değerli ve kıymetli olduğunu belirterek, içinde bulunan koşullar altında olabilecek her türlü taleplerin bu sözleşme ile yerine getirildiğini vurguladı. Sözleşmeye imza koymaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Öztürk, sözleşmenin tüm çalışanlara, üniversiteye ve bölgeye hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. İmzalanan toplu iş sözleşmesinin idari personel için tatminkâr olduğunu belirten Öztürk, Mütevelli Heyeti olarak akademik personele de katkı yapacak tedbirleri değerlendirdiklerini aktardı.

Açıklamaya göre KTAMS Başkanı Güven Bengihan ise konuşmasında, Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde gösterilen karşılıklı anlayıştan dolayı LAÜ Mütevelli Heyetine ve sözleşmeye emek koyan herkese teşekkürler etti.