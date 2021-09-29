“LAÜ’de sınavsız, münhalsiz ve yönetmeliğe aykırı sözleşmeli personel istihdamları yapıldı”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), sendikanın örgütlü bulunduğu Lefke Avrupa Üniversitesinde (LAÜ), “sınavsız, münhalsiz ve yönetmeliğe aykırı” sözleşmeli personel istihdamları yapıldığını savunarak, “hukuka aykırı” sözleşmeli personel istihdamlarının bir an önce iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bugün basında yer alan haberlere ve sonrasında edindiğimiz bilgilere göre, sendikamızın örgütlü bulunduğu Lefke Avrupa Üniversitesinde sınavsız, münhalsiz ve yönetmeliğe aykırı sözleşmeli personel istihdamları yapılmıştır” ifadesine yer verildi.

Fırsat eşitliğine aykırı ve kişisel tercihlerle yapılan istihdamların, sendikanın “kırmızı çizgisi” olduğunu belirten Bengihan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Öztürk’ün, sadece uzmanlık gerektiren alanlarda yapılabilecek ‘sözleşmeli personel istihdamını’, kendisine özel sekreter ve şoför almakta kullanması kabul edilemezdir. Kaldı ki, şoför ve sekreterlik gibi alanlar, okulun hiçbir alanında sözleşmeli olarak istihdam edilemez. Üstelik bu istihdamlar, geçmiş mütevelli heyetlerinin almış olduğu kararlara ve yürürlükteki yönetmeliğe de aykırıdır. Ayrıca konunun sadece Enver Öztürk ile sınırlı olmadığı açıktır ve bu kararın alınmasıyla ilgili tüm Mütevelli Heyeti sorumludur.”

Bengihan, “Rekabeti ortadan kaldıran, özellikle bölge halkının adalet duygusunu zedeleyen, haksız, eşitliksiz ve hukuka aykırı bu istihdamların bir an önce iptal edilmesini elzemdir” dedi.