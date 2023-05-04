Lefkara edebiyat şöleni başlıyor

“Hayat, Sanat ve Edebiyat” sloganıyla yola çıkan Lefkara Dergisi Lefkara edebiyat şöleni düzenliyor.

Türkiye’nin önde gelen yazar ve şairlerinin yanı sıra Kıbrıs Türk Edebiyatının önemli isimlerin de yer alacağı Lefkara Edebiyat Şöleni, 5 – 9 Mayıs tarihleri arasında siz sanatseverlerle buluşacak.

Şölende Kuzey Kıbrıs’tan Bülent Feyzioğlu, Prof. Dr. Oğuz Karakartal, Prof. Dr. Saadettin Yıldız, İsmail Bozkurt, Oktay Öksüzoğlu, Şirin Zaferyıldızı, Osman Güvenir, Canev Dinçer, Hasan Çakmak, Hakan Yozcu, Hasibe Aksaç, Havva Çınar isimlerinin yer aldığı programa Türkiye’den Sadık Yalsızuçanlar, Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Hüseyin Akın, Doç. Dr. Muammer Ulutürk, Prof. Dr. Abdullah Harmancı, Ömer Korkmaz, Zeynep Sayman, Dr. Celal Fedai ve Emine Acar eşlik edecek.

5 Mayıs 2023 Cuma Günü Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü ev sahipliğinde yapılacak açılış programında Sadık Yalsızuçanlar, İsmail Bozkurt, Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ve Prof. Dr. Oğuz Karakartal Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Edebiyatı üzerine konuşurken, Hasibe Aksaç “Kıbrıs’ın Türkülerle Hikayesi” müzik performansını sergileyecek.

7 Mayıs 2023 Pazar Günü Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu Salonu’nda “Arif Nihat Asya Şiir Gecesi” programında ise Prof. Dr. Saadettin Yıldız “Kıbrıs Rubaileri” üzerine, Ömer Korkmaz – Türk Şiirinin Burçları ve Hüseyin Akın – Dizelerin İzinden: Bir Hayata Yürümek temalarıyla şiir severlerle buluşacak.

8 Mayıs 2023 Pazartesi Günü, İskele Atatürk Kültür Merkezinde Hakan Yozcu, Şirin Zaferyıldızı ve Doç. Dr.Muammer Ulutürk, Lefke Avrupa Üniversitesi TV Konferans Salonu’nda Prof. Dr. Oğuz Karakartal ve Ömer Korkmaz, Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nde Zeynep Sayman ve Osman Güvenir, Tatlısu İlkokulu’nda Prof. Dr. Abdullah Harmancı ve Havva Çınar, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Konferans Salonu’nda Dr. Celal Fedai, 9 Mayıs 2023 Salı Günü ise Erenköy Lisesi’nde Oktay Öksüzoğlu, Uluslararası Final Üniversitesi’nde Emine Acar ve Canev Dinçer, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi’nde Ahmet Aksoy, Doç. Dr.Muammer Ulutürk ve Hasan Çakmak, Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Bülent Fevzioğlu ve Dr. Celal Fedai yer alacak.

Programların ayrıntılarına Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü, Kıbrıs Damla Derneği, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.