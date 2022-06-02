Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Platformundan “eylem” uyarısı

Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Platformu, Güzelyurt–Lefke Duble (Çift Şerit) Yolun, Lefke Avrupa Üniversitesi’ne tali yolla bağlanması konusunda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı'nı, Cengiz Topel Hastanesinde yaşanan sıkıntıların çözülmesi için de Sağlık Bakanı'nı göreve çağırdı. Platform, gelecek hafta içerisinde bu sorunların çözümü için somut adım atılmaması halinde bir dizi eylemi gündeme getirme uyarısında bulundu.

Platform, yapımı son aşamasına gelinen Güzelyurt-Lefke Duble (Çift Şerit) Yoldan Lefke Avrupa Üniversitesi’ne (LAÜ) ulaşımı sağlayacak tali yolun inşa edilmeyeceğini savunarak, bu durumun “merkezde trafik sorununu daha da artıracağı ve yayalar için yüksek risk oluşturacağı” uyarısında bulundu. Platform, LAÜ’nün bu çift şerit yola bağlanmasını sağlayacak tali yolun inşa edilmesi talebini yineledi.

Ayrıca Platform, açıklamasında, Cengiz Topel Hastanesi’nde doktor eksikliği yaşandığını, teknik eksiklikler nedeniyle laboratuvarın hizmet veremediğine işaret ederek, hastanedeki bu sorunların acil olarak çözümlenmesi çağrısında bulundu.

-“Beklentimiz açıklandığı gibi Güzelyurt–Lefke Duble Yolunun temmuzda hizmete açılmasıdır”

Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Platformu Koordinatörü Teoman Oktay imzalı yazılı açıklamada, yapımına 2013 yılında başlanmış olan Güzelyurt–Lefke Duble Yolu, dokuzuncu yılında son aşamasına geldiği belirtilerek, Platform olarak beklentilerinin açıklandığı gibi bu yolun tamamlanıp temmuz ayında hizmete açılması olduğu kaydedildi.

Bu yol projesinin gündeme geldiği ilk günden itibaren Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu olarak beş adet tali yolun da bu duble yol ile birlikte düşünülüp yapılmasını talep ettiklerini hatırlatan Oktay, bu tali yollardan birinin Cengiz Topel Hastanesine, diğerinin Lefke Avrupa Üniversitesine, bir diğerinin alternatif bir güzergahtan Lefke merkeze, dördüncüsünün çevre yolu olarak Lefke Karadağ’a ve beşincisinin de Denizli’den Lefke Selvili Yola ulaşacak olan tali yollar olduğunu belirtti.

Oktay, “Platforma gelen bilgilere göre bu duble yolun, mevcut Lefke–Gemikoağı Anayoluna ulaştığı dönel kavşakta son bulacağını ve LAÜ’ye ulaşacak yol inşa edilmeyeceğini” savunarak, LAÜ’nün mevcut giriş yolu artık üniversitemizin trafik yükünü çekememekte olup, LAÜ ana girişinde ve Gemikonağı, Denizli çarşı merkezinde devamlı tıkanıklık yaşanma ve yayalar için çok yüksek derecede risk oluşturmaktadır” ifadelerinde bulundu.

Oktay, “Söz konusu bu beş tali yoldan ilk üçünün çok ivedi olarak, akabinde de diğerlerinin inşası hususunda taleplerimizi bir kez daha yineliyoruz. LAÜ ve Cengiz Topel Hastahanesine ulaşmadıkça duble yolun çok anlamı olmayacağını ve eksik olacağını vurgulamak isteriz” dedi.

-“Cengiz Topel Hastanesinde göreve gelmeyen doktorlar var, laboratuvar hizmet vermiyor”

Platform Koordinatörü Oktay, bölgedeki bir diğer "acil sorunun” da Cengiz Topel hastanesinde yaşanan sıkıntılar olduğuna işaret ederek, bu sorunlara ilişkin şunları kaydetti:

“Cengiz Topel Hastanesinde laboratuvarındaki eksiklikler nedeniyle bir süreden bu yana hastanemizin laboratuvarının çalıştırılamamasıdır. Buna ek olarak hastanemizde doktor eksikliği de son günlerde zirve yapmaya başlamıştır. Nöbetçi doktor bulmada hastane yönetiminin zorlandığı söylenmektedir.”

Oktay, Platforma ulaşan bilgilere göre kadroları Cengiz Topel Hastanesinde olan doktorların görev yerlerine gelmediğini de ileri sürerek, bu konuyu araştırıp, göreve gelmeyen doktorların isimlerini tespit edip, kamuoyu ile paylaşıp haklarında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Oktay, hastanedeki eksikliklerin giderilerek, Cengiz Topel Hastanesi’nin 2’inci Sınıf Hekimlik Hizmeti veren hastane düzeyine çıkarılmasına yönelik Sağlık Bakanından taleplerini yineledi.

“Güzelyurt–Lefke Duble Yolun LAÜ’ye bağlanması konusunda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanını, Cengiz Topel Hastanesinde başta doktor ve laboratuvar eksikliği konularını çözmek için de Sağlık Bakanı’nı acilen göreve çağırıyoruz” diyen Oktay, Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Platformu olarak, önümüzdeki hafta içerisinde sorunların çözümü için somut adım atılmaması halinde bir dizi eylemi gündeme getirecekleri uyarısında bulundu.