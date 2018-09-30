LEFKE BÖLGESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILIYOR

Lefke’de bugün elektrik kesintisi yapılıyor.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle sabah 05:00 ile yaklaşık 14:00 saatleri arasında; Lefke-Gemikonağı Yolu, LAÜ ve civarı, Lefke, Karadağ, Lefke Sosyal Konutlar Bölgesi, Aplıç, Çamlıköy, Taşköy, Aşağı Cengizköy, Yeşilyurt Sosyal Konutları, Cengiz Topel Hastanesi ve civarı, Denizli, Gemikonağı, Bağlıköy, Yedidalga, Ömerli, Bademliköy, Yeşilırmak, Günebakan, Yeşilırmak sınır kapısı ve bölgedeki su motorlarının elektrik enerjisi kesik olacak