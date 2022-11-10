Lefke bölgesindeki sivil toplum örgütlerinden uyarı: “Bölgede yeni bir madencilik faaliyeti yapılmasına karşıyız”

Lefke bölgesindeki sivil toplum örgütleri, CMC’nin planlı ve bilimsel bir yöntemle temizlenmesini desteklediğini ancak bölgede yeni bir madencilik faaliyeti yapılmasına karşı olduğunu bildirdi.

Lefke ve Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Platformu Koordinatörlüğü adına açıklama yapan Teoman Oktay, “Lefke’de CMC Maden şirketinin yarattığı çevre felaketinden ders almadan Lefke bölgesinde yeni madencilik macerası başlatılma girişimlerini bu bölgeye ve ülkeye ihanet olarak kabul ediyoruz” dedi.

"Madencilik faaliyetine hiçbir şart altında ve kesinlikle geçit vermeyeceğiz"

Açıklamada şunlar ifade edildi:

“CTP Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, Lefke’nin sorunlarını ve CMC’nin yarattığı tehlikeleri Cumhuriyet Meclisi’nde dile getirdi. Bunun üzerine söz alan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, CMC'nin kanayan yaralarından biri olduğunu, oradaki atıkları bertaraf edecek, içindeki cevheri ortaya çıkarıp yerel ve merkezi hükümetle paylaşacak şirketler aradıklarını söyledi. Arıklı, sürecin bir iki hafta içinde neticelendirilebileceğini de dile getirdi.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm Kültür ve Çevre Bakanlığı bünyesinde CMC atık konusunda kurulan, içinde Lefke Belediyesi, Lefke Avrupa Üniversitesi ve Lefke Sivil Toplum Örgütleri temsilcilerinin de yer aldığı bir komite var. Çözüm arayışlarının devam ettiği bir süreçte, Sayın Arıklı’nın komite ile irtibat kurmadan bu açıklamada bulunmasını Sayın Şahiner’e cevap verme amacıyla yaptığını düşünmek istiyoruz. Söz konusu atıkların temizlenmesi konusunda kurulmuş olan komitenin teknokratlarının ve bilim insanlarının görüşü, Lefke ilçe halkının onayını alınmadan hiçbir faaliyette bulunulamayacağını herkesin bilmesinde fayda var.

Peşinen şunu belirtmek isteriz ki; CMC maden atıklarının temizlenmesi için bulunacak çözüm yolu her şeyden önce yeni madencilik faaliyeti ile birlikte düşünülmemelidir.

Lefke İlçe halkı ve Lefke Sivil Toplum Örgütleri Lefke’de yeni madencilik faaliyetine hiçbir şart altında ve kesinlikle geçit vermeyecektir.

Maden atıklarının bertaraf edilmesi ve bu alanın tekrar kazanılıp kullanımı yönünde bulunacak çözüm, çevreyle barışık olmalı, uygulanmaya konmadan bölge halkının onayı alınmalı ve uygulama komitenin denetim ve gözetimi ile yapılmalıdır.

Lefke’de CMC Maden şirketinin yarattığı çevre felaketinden hala daha ders almadan Lefke bölgesinde yeni madencilik macerası başlatılma girişimlerini bu bölgeye ve ülkeye ihanet olarak kabul ediyoruz.”

Başbakan'a çağrı

Açıklamada, Başbakan Ünal Üstel’e de çağrı yapılarak, “Yetki karmaşasının önlenmesi için CMC maden alanının hangi bakanlığın sorumluluk ve yetki alanına girdiğini ve bu konuda hangi bakanlığın yetkili olduğuna karar vermesini, bunu da kamuoyu ile paylaşmasını bekliyoruz” denildi.

Siyasilere eleştiri

Siyasi partilerin, CMC maden atıklarının temizlenmesi, etkisiz hale getirilmesi, kazanılacak alanın nasıl kullanılacağı konusunda bilimsel ve somut bir önerisi olmadığının savunulduğu açıklamada, şunlar da kaydedildi:

“Siyasi partilerin tümü de yalnız sorunun varlığını kabul etmektedir. CMC maden atıklarının bölgeyi ve ülkeyi nasıl etkilediğini belli dönemlerde gündeme getirmektedirler fakat bu sorunu nasıl çözmeyi düşündüklerini ve planladıklarını kamuoyu ile halen paylaşmadılar."

Temiz yatırım vurgusu

Lefke ilçesi kirli yatırımların yapılacağı bir bölge olmadığının vurgulandığı açıklamada şunlar da belirtildi:

"Doğası, tarımsal üretimi , turistik potansiyeli, zengin su kaynakları ve on iki bin öğrencisi ile eğitim yapan üniversitesiyle Kuzey Kıbrıs’ın en güzel bölgelerinden biridir. Buranın ekonomik açıdan kalkındırılması için bu pozitif yönlerine uygun temiz yatırımlar yapılması teşvik edilmelidir. Lefke ilçesi, tarım, turizm ve eğitim alanları geliştirilerek kalkındırılmalıdır.”