Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, Cmc alanına ilişkin sözleşmenin feshini değerlendirdi

Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, CMC atık alanına ilişkin sözleşmenin Bakanlar Kurulu tarafından feshini değerlendirdi.

Dernek Başkanın Ahmet Hızlı, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, “Tüm milletvekillerimize çağrımızdır, halkı düşünüyorsanız, Cumhuriyet Meclisi’mizde, KKTC’de ağır metal içeren hiç bir çalışmaya ve madenciliğe izin verilmeyecektir diye bir karar alınız ve yasallaştırınız. Halk sizden bunu bekliyor.”

Hızlı açıklamasında şunları kaydetti:

“Şirketin Bakanlar Kurulu’nun 14 Mayıs’taki toplantısında ürettiği ve 21 Mayıs tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre, 2003 yılında alınan ve 2007’de, 2012’de ve 2016’da tadil edilen işletme sözleşmesinin feshi için fesih ihbarının gönderilmesine ve tahliye prosedürünün başlatılmasına karar verildiğini öğrenmiş bulunuyoruz.

Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği olarak yıllardır sözleşmede yapılması gereken ve yapılması için de ÇED raporuna ihtiyaç olduğunu, sözleşmeye uyulmadığı için sözleşmenin feshedilmesini gerektiğine dair her hükümet döneminde gerek yazılı, gerekse sözlü olarak ilgili bakanlıklara ve Başbakan’a bilgi verdik.

Özellikle sözleşmede, kiracı firmanın ilk 4 yılda CMC alanını temizlemesi gerektiğini fakat temizlemediğini, alan içerisinde yapacağı işler için de ÇED raporu olmadan çalışma yapamayacağını ve yine ÇED raporsuz çevreye ve bölge halkının sağlığına tehlikeye atarak yaptığı işleri yıllarıdır anlatmaktayız. Özellikle CMC alanı içinde biriken asitli suyun Lefke deresine atıldığını fotoğraflayarak ilgili bakanlara da bildirmiştik.

Bu günlerde Covid-19 pandemi dönemiyle yaşanan ekonomik krizin varlığının devam etmesi ve sözleşmenin feshi ve ilgili alana talip olan başka bir firmanın mevcudiyeti akla hemen CMC alanına talip olan diğer madenci firmaya kiralanacağını getirmektedir.

Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği olarak, CMC alanının kiralanması için girişim yapılacaksa, bölgede insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyecek bir işletmeye kiralanmasını talep etmekteyiz.

Yine kiralanacak bölgenin ne amaç için kiralanacağını belirten, şeffaf bir ihale ile kiralanmasını istiyoruz.

Kiralayan ve kiracı için hazırlanacak sözleşme ve teknik şartname sürecinde derneğimizin, Lefke STÖ’lerini, Lefke Belediyesi, Lefke Kooperatifi ve LAÜ’nün de dahil edilmesini istiyoruz. Yine “İyi İdare Yasası” gereği atılacak her adımda gerekli yasanın uygulanmasını da talep etmekteyiz.

Tüm bunların dikkate alınmaması ve derneğimize ve halka bilgi verilmemesi durumunda özelde Lefke genelde tüm Kıbrıs için çevreyi kirletici, doğayı kirleten ve insan sağlığını tehlikeliye atan yatırımlara açık bir çalışma yapıldığı şüphesini artıracaktır.

Tüm milletvekillerimize çağrımızdır, halkı düşünüyorsanız, Cumhuriyet Meclisi’mizde, KKTC’de ağır metal içeren hiç bir çalışmaya ve madenciliğe izin verilmeyecektir diye bir karar alınız ve yasallaştırınız. Halk sizden bunu bekliyor.”

(HÖ)