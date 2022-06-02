Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, CMC maden atıklarının temizlenmemesi protesto edecek

Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde, Lefke bölgesindeki CMC maden atıklarının temizlenmemesini ve bu atıkların halk sağlığını tehdit etmeye devam etmesini protesto edecek.

Dernek, 5 Haziran Pazar günü saat 10.00’da Gemikonağı CMC alanı girişinde yer alacak protestoya katılım çağrısında bulundu.

Dernekten yapılan açıklamada, pazar günü saat 10.30’da Aplıç Sınır Kapısı önünde de bir protesto düzenleyeceklerini belirtilerek, “Aplıç’ta bakır madenciliği için lisans veren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yetkilileri ve buna olur gözle bakan KKTC yetkilerini protesto edeceğiz” denildi.