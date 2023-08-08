Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği’nde Başkan Münevver Ebedi Çakmak oldu

Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği Genel Kurulu yapıldı, Genel Kurulda Başkanlığa Münevver Ebedi Çakmak seçildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 5 Ağustos’taki genel kuruldan sonra gençlerden oluşan bir ekip ile yola çıkan yeni yönetim kurulu ilk toplantısını yaparak görev dağılımını gerçekleştirdi.

Yeni Yönetim Kurulu’nda görev dağılımı şöyle:

“Melek Mestan- Genel Sekreter, Öykü Kaya- Yazman, Salahi Uğraşoğlu- Mali İşler Sorumlusu, Buğçe Behiye Atakan- Veznedar, Fethi İlktuğ-Medya ve Halkla İlişkiler, Ayşe Yükselir Burçel- Sosyal İşler Sorumlusu, Sıdıka Gökçebağ- Tanıtma İşleri Sorumlusu, Nihal Bayır- Çevre Araştırma İşleri Sorumlusu, Şenay Saygıer- Engelli Hakları Sorumlusu, Dudu Karaç- Eğitim Sorumlusu, Anıl Görkem- Proje Araştırma Sorumlusu, Pembe Coşkun- Gençlik ve Çocuk Kulübü Sorumlusu ve Burcu Kurtcepe-Faal Üye.”

Yeni Yönetim Kurulu’nun, Lefke ve köylerinde çevre bilincinin artırılması, doğal hayatın korunması, Lefke ve köylerinde var olan çevre sorunlarına çözüm bulmak için çalışmalar yürütmenin yanında, gençler ve çocuklara yönelik sanat ve atölye çalışmalarına yer vererek toplumda daha aktif bir tutum sergilemeyi hedeflediği kaydedildi.