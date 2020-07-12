Lefke'de kasti hasar ve darp...2 kişi tutuklandı

Lefke’de Halil Leventbaşlar adlı kişiyi ciddi şekilde darp edip iki dişini kıran ve aracına kasti hasar veren iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün akşam saat 22.00 sıralarında, Lefke'de A.T (E-25) ve H.İ.T (E-23) tasarruflarında kanunsuz olarak bulundurdukları bıçak ile park halinde bulunan Halil Leventbaşlar’a ait aracın sağ ön ve sağ arka lastiklerini delerek kasti hasara uğrattı, daha sonra adı edileni tasarruflarında bulunan sopa ve demir ile ciddi şekilde darp edip, iki dişinin kırılmasına sebep oldu.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.